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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 19:31
· Ребенок · Коронавирус
Украинский инфекционист назвал самые частые симптомы коронавируса у детей

Украинский инфекционист назвал самые частые симптомы коронавируса у детей (6 новостей)

«Симптоми, які при Covid-19 фіксують у дітей, є такими ж, як і в дорослих»

Симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются только тем, что у детей чаще всего наблюдается стабильный набор признаков заражения, который редко меняется. В то же время у взрослых разнообразие симптомов в большинстве случаев намного шире. Подробнее о разнице в проявлении заболеваний для разных возрастных групп рассказал украинский врач-инфекционист Сергей Крамарев в интервью "Апострофу". По мнению врача, у детей коронавирус протекает, как правило, с небольшим, редко меняющимся набором симптомов. "Эти симптомы практически не отличаются от тех, которые появляются у взрослых. Самые частые симптомы - кашель и температура, а при более тяжелом течении болезни - одышка. Другие симптомы тоже могут развиваться, но реже, чем у взрослых", - рассказал Крамарев. Одним из специфических симптомов, который поражает преимущественно детей, является синдром Кавасаки - некротизирующее воспаление сосудов. "Особенность этого вируса в том, что он поражает сосуды, поэтому у детей, чаще из группы риска, ...

Обновлено в 18:14 Симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются только тем, что у детей чаще всего наблюдается стабильный набор признаков заражения, который редко меняется. В то же время у взрослых разнообразие симптомов в большинстве случаев намного шире. Подробнее о разнице в проявлении…

Обновлено в 19:31 "Эти симптомы практически не отличаются от тех, которые появляются у взрослых. Часто симптомы - кашель и температура, а при более тяжелом течении болезни - одышка. Другие симптомы тоже могут развиваться, но реже, чем у взрослых", - отметил врач.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский инфекционист назвал самые частые симптомы коронавируса у детей»
Фото Украинский инфекционист назвал самые частые симптомы коронавируса у детей
Фото Врач-инфекционист рассказал о симптомах COVID-19 у детей и смерти от коронавируса
Фото Український інфекціоніст назвав найчастіші симптоми коронавірусу у дітей
Фото Чем отличаются симптомы коронавируса у детей и взрослых: врач назвал важный нюанс
Фото Врач-инфекционист рассказал, чем отличаются симптомы коронавируса у детей и взрослых
Фото Назвали симптомы коронавируса у детей
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Апостроф Апостроф  ·  26.09.20, 12:38 Известный украинский врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказал, как протекает коронавирус у детей и какие симптомы чаще всего появляются у детей во время инфицирования COVID-19.
Униан Униан  ·  26.09.20, 14:05 Как отметил врач, у детей заболевание протекает легче, чем у взрослых, хотя, к сожалению, есть и летальные случаи.
Главком Главком  ·  26.09.20, 14:31 Симптоми, які при Covid-19 фіксують у дітей, є такими ж, як і в дорослих
РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 16:42 Симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются только тем, что у детей чаще всего наблюдается стабильный набор признаков заражения, который редко меняется. В то же время у взрослых разнообразие симптомов…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.09.20, 19:31 Украинский врач-инфекционист Сергей Крамарев сообщил, как протекает коронавирус у детей и какие симптомы чаще всего появляются у детей во время инфицирования коронавируса. Так, симптомы, при Covid-19…
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