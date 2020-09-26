Украинский инфекционист назвал самые частые симптомы коронавируса у детей

Симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются только тем, что у детей чаще всего наблюдается стабильный набор признаков заражения, который редко меняется. В то же время у взрослых разнообразие симптомов в большинстве случаев намного шире. Подробнее о разнице в проявлении заболеваний для разных возрастных групп рассказал украинский врач-инфекционист Сергей Крамарев в интервью "Апострофу". По мнению врача, у детей коронавирус протекает, как правило, с небольшим, редко меняющимся набором симптомов. "Эти симптомы практически не отличаются от тех, которые появляются у взрослых. Самые частые симптомы - кашель и температура, а при более тяжелом течении болезни - одышка. Другие симптомы тоже могут развиваться, но реже, чем у взрослых", - рассказал Крамарев. Одним из специфических симптомов, который поражает преимущественно детей, является синдром Кавасаки - некротизирующее воспаление сосудов. "Особенность этого вируса в том, что он поражает сосуды, поэтому у детей, чаще из группы риска, ...

Обновлено в 18:14 Симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются только тем, что у детей чаще всего наблюдается стабильный набор признаков заражения, который редко меняется. В то же время у взрослых разнообразие симптомов в большинстве случаев намного шире. Подробнее о разнице в проявлении…

Обновлено в 19:31 "Эти симптомы практически не отличаются от тех, которые появляются у взрослых. Часто симптомы - кашель и температура, а при более тяжелом течении болезни - одышка. Другие симптомы тоже могут развиваться, но реже, чем у взрослых", - отметил врач.