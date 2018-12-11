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Украинский капитан рассказал об уважительном отношении в московском СИЗО

Украинский капитан рассказал об уважительном отношении в московском СИЗО (8 новостей)

«Слова Дениса Гриценко передал его адвокат Николай Полозов»

Член команды адвокатов плененных россиянами украинских военных моряков на Азове Николай Полозов 11 декабря в Москве встретился с одним из захваченных моряков Денисом Гриценко. Общение проходило в следственном управлении ФСБ возле СИЗО "Лефортово".

Об этом Полозов написал в своем Facebook.

24 канал сообщал, что в Украине сформировали команду адвокатов, которые будут защищать 24 украинских военных моряков, которых в Керченском проливе незаконно задержали россияне. Помочь вызвались более 80 защитников, из них отобрали ряд адвокатов, среди которых оказался и Полозов.

Адвокат рассказал, что Гриценко очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроением.

Особенно его поразили мои слова о письмах, которые дети начали писать морякам. Сам еще никаких писем не получал. В двухместной камере он сидит с "интеллигентным парнем", как Денис выразился. Телевизор и радио с русскими программами не смотрит принципиально, – написал Полозов.

Пленный моряк рассказал, что получил передачу от активистов и волонтеров. Украинец имеет продукты и благодарит всех за помощь.

По словам Гриценко, он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже не смотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался. К нему никто не применяет силу или давление, наоборот относятся с уважением. Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным. Этой позиции будут придерживаться все моряки, – сообщил адвокат.

Он анонсировал, что на этой неделе еще несколько адвокатов увидят других военнопленных моряков.

Почему россияне захватили украинских моряков в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива. Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ МОРЯКАХ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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    Униан Униан  ·  11.12.18, 18:41 На этой неделе ещё несколько адвокатов посетят других военнопленных моряков.
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    Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.12.18, 18:51 Слова Дениса Гриценко передал его адвокат Николай Полозов.
    Газета День Газета День  ·  11.12.18, 19:46 Адвокат одного из арестованных Россией украинских моряков капитана 2-го ранга Дениса Гриценко Николай Полозов сообщил, что он сегодня впервые смог посетить своего подзащитного. Об этом адвокат написал…
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    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.12.18, 19:49 Командир группы украинских кораблей Денис Гриценко, захваченных российскими военными в Керченском проливе возле аннексированного Крыма, не признает вину в "незаконном пересечении границы РФ". Об этом…
    Гордон Гордон  ·  11.12.18, 21:19 Член экипажа катера "Бердянск" Денис Гриценко ни секунды не сомневался, что Украина борется за свободу его самого и его товарищей, сообщил адвокат Николай Полозов.Капитан 2-го ранга Денис Гриценко,…
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 22:33 Капитан 2-го ранга Денис Гриценко, плененный РФ после захвата его катера "Бердянск" в Черном море, на допросе назвал себя военнопленным.
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