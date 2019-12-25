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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 14:47
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Украинский каскадер пересек реку Днепр на мотоцикле. Видео

Украинский каскадер пересек реку Днепр на мотоцикле. Видео (6 новостей и 1 видео)

«Во вторник, 24 декабря, в Киеве украинский каскадер Сергей Совяк пересек Днепр на мотоцикле»

В Киеве украинский каскадер Сергей Совяк проехал по реке Днепр на мотоцикле. Видео заезда, который произошел в районе Труханова острова, опубликовал телеканал "НТН".

Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.

В Украине трюк выполнили впервые. Для этого на мотоцикл установили специальные лыжи.

https://www.youtube.com/watch?v=paislIa7sHE&feature=youtu.be

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Ранее “Вести.ua” определили самых фанатичных почитателей езды на “железных конях” в украинском шоу-бизнесе. Также сообщали, что американский лидер по производству мотоциклов Harley-Davidson Inc. отозвал с рынка 238,3 тысяч мотоциклов из-за неисправности гидравлического привода сцепления.

Обновлено в 12:53 Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.

Обновлено в 14:47 "Это все мои друзья верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен, поддержит меня. У нас хорошо получилось!" – рассказал каскадер.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский каскадер пересек реку Днепр на мотоцикле. Видео»
Фото Украинский каскадер пересек реку Днепр на мотоцикле. Видео
Фото Каскадер проехался на мотоцикле по реке Днепр
Фото В Киеве каскадер проехал 5 км на обычном мотоцикле через Днепр
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Гордон Гордон  ·  25.12.19, 09:19 24 декабря в Киеве украинский каскадер Сергей Совяк на мотоцикле пересек реку Днепр в районе Труханового острова. Видео заезда опубликовал телеканал НТН. Вместо заявленных трех километров по воде Совяк…
Апостроф Апостроф  ·  25.12.19, 11:06 Во вторник, 24 декабря, в Киеве украинский каскадер Сергей Совяк пересек Днепр на мотоцикле.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.12.19, 12:03 Каскадер Сергей Совяк совершил рекордный заезд по реке Днепр на мотоцикле. Видео заезда опубликовал телеканал НТН. Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.12.19, 12:52 В Киеве каскадер и участник команды Spirit Racing Team Сергей Совяк проехал 5 км на обычном мотоцикле через Днепр со скоростью 60 км/ч. Об этом пишут Факты. «Это все мои друзья верили в меня, семья не…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.12.19, 14:47 В Киеве каскадер Сергей Совяк проехался по реке Днепр на мотоцДля этого он установил на мотоцикл специальные лыжи.Перед окончательным заездом мужчина сделал пробную поездку на мотоцикле вдоль берега."Это…
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