Украинский каскадер пересек реку Днепр на мотоцикле. Видео (6 новостей и 1 видео) «Во вторник, 24 декабря, в Киеве украинский каскадер Сергей Совяк пересек Днепр на мотоцикле»

В Киеве украинский каскадер Сергей Совяк проехал по реке Днепр на мотоцикле. Видео заезда, который произошел в районе Труханова острова, опубликовал телеканал "НТН".

Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.

В Украине трюк выполнили впервые. Для этого на мотоцикл установили специальные лыжи.

https://www.youtube.com/watch?v=paislIa7sHE&feature=youtu.be

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Обновлено в 12:53 Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.

Обновлено в 14:47 "Это все мои друзья верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен, поддержит меня. У нас хорошо получилось!" – рассказал каскадер.