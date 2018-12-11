Украинский консул посетил еще шестерых моряков в Лефортово (7 новостей) «Дипломат во вторник сумел пообщаться с шестью согражданами»

Украинский консул посетил ещё шестерых украинских моряков в СИЗО "Лефортово", сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. "Сегодня консул посетил шестерых моряков. По его информации, состояние здоровья ребят - удовлетворительное. Настроены оптимистично - надеются на скорое возвращение в Украину. Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных. Завтра встреча с пятью моряками", - сказал В.Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник. Ранее украинский консул посетил в "Матросской тишине" трех раненых военнопленных моряков, а также четверых удерживаемых в "Лефортово". Как сообщали "Комментарии", Всем морякам, плененным в Керченском проливе, предоставили адвокатов

Обновлено в 22:46 Сотрудники посольства Украины 11 декабря посетили в СИЗО "Лефортово" шесть пленных украинских моряков.

Обновлено в 22:46 Сотрудники посольства Украины 11 декабря посетили в СИЗО "Лефортово" шесть пленных украинских моряков.