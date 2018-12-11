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Экономика и финансы
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Украинский консул посетил еще шестерых моряков в Лефортово

Украинский консул посетил еще шестерых моряков в Лефортово (7 новостей)

«Дипломат во вторник сумел пообщаться с шестью согражданами»

Украинский консул посетил ещё шестерых украинских моряков в СИЗО "Лефортово", сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. "Сегодня консул посетил шестерых моряков. По его информации, состояние здоровья ребят - удовлетворительное. Настроены оптимистично - надеются на скорое возвращение в Украину. Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных. Завтра встреча с пятью моряками", - сказал В.Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник. Ранее украинский консул посетил в "Матросской тишине" трех раненых военнопленных моряков, а также четверых удерживаемых в "Лефортово". Как сообщали "Комментарии", Всем морякам, плененным в Керченском проливе, предоставили адвокатов

Обновлено в 22:46 Сотрудники посольства Украины 11 декабря посетили в СИЗО "Лефортово" шесть пленных украинских моряков.

Обновлено в 22:46 Сотрудники посольства Украины 11 декабря посетили в СИЗО "Лефортово" шесть пленных украинских моряков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский консул посетил еще шестерых моряков в Лефортово»
Фото Украинский консул посетил еще шестерых моряков в "Лефортово" – МИД
Фото Консул Украины проведал шестерых моряков в "Лефортово"
Фото Консул Украины посетил шестерых пленных моряков РФ в "Лефортово"
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.12.18, 18:01 Украинский консул посетил ещё шестерых украинских моряков в СИЗО "Лефортово", сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
Хвиля Хвиля  ·  11.12.18, 19:01 Украинский консул посетил ещё шестерых захваченных Россией украинских моряков в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства…
ТСН ТСН  ·  11.12.18, 19:04 Дипломат во вторник сумел пообщаться с шестью согражданами.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.12.18, 21:51 Подчиненные украинского консула посетили шестерых наших моряков в СИЗО "Лефортово"
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 22:46 Сотрудники посольства Украины 11 декабря посетили в СИЗО "Лефортово" шесть пленных украинских моряков.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 22:46 Сотрудники посольства Украины 11 декабря посетили в СИЗО "Лефортово" шесть пленных украинских моряков.
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