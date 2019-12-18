Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года (4 новости) «Олимпийский чемпион Лондона-2012 получил бан на 2 года»

Украинский тяжеловес Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики. 33-летнего спортсмена дисквалифицировали за употребление дегидрохлорметилтестостерона.

Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 килограммов.

Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

Стоит отметить, что Алексей Торохтий стал не единственным украинским спортсменом, которого лишили награды Олимпиады-2012 из-за этого препарата. Еще в августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинского метателя копья Александра Пятницу серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в результате повторной проверки его допинг-пробы.

Кроме победы на Олимпиаде-2012, Торохтий боролся за бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, серебряную – чемпионата Европы 2009 года и бронзу чемпионата Европы 2010 года.