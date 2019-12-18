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Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года

Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года (4 новости)

«Олимпийский чемпион Лондона-2012 получил бан на 2 года»

Украинский тяжеловес Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики. 33-летнего спортсмена дисквалифицировали за употребление дегидрохлорметилтестостерона.

Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 килограммов.

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Стоит отметить, что Алексей Торохтий стал не единственным украинским спортсменом, которого лишили награды Олимпиады-2012 из-за этого препарата. Еще в августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинского метателя копья Александра Пятницу серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в результате повторной проверки его допинг-пробы.

Кроме победы на Олимпиаде-2012, Торохтий боролся за бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, серебряную – чемпионата Европы 2009 года и бронзу чемпионата Европы 2010 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года»
Фото Торохтий дисквалифицирован до декабря 2020 года
Фото Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Фото Украинский олимпийский чемпион Торохтий дисквалифицирован из-за допинга
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Sport.ua Sport.ua  ·  18.12.19, 16:30 Олимпийский чемпион Лондона-2012 получил бан на 2 года
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 18:41 Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне 33-летний украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил.
Гордон Гордон  ·  18.12.19, 20:24 Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий получил двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного результата в допинг пробе, взятой на Олимпиаде 2012 года.Олимпийский чемпион 2012 года по тяжелой атлетике…
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