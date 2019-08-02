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Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)

Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео) (4 новости)

«Украинский паралимпиец Олег Иваненко преодолел рекордные 62 километра, проведя в проливе Ла-Манш 18 часов»

Украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд. За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 километра. Об этом написал рекордсмен у себя в Facebook. "Есть рекорд мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 километра. А это почти вдвое больше, чем предполагалось, если бы мы плыли прямым курсом. Но из-за сильного течения и ветра пришлось идти галсами. Отсюда и получилась такая увеличенная протяженность заплыва", – говорится в сообщении. Предварительно согласованный план предусматривал, что Олег Иваненко за сутки на плаву преодолеет Ла-Манш (32 километра по прямой) с английского берега к французскому. Все время заплыва спортсмена сопровождала его команда, которая контролировала состояние Иваненко. Заплыв стартовал в 12:00 1 августа и завершился около 6:00 2 августа. Как ранее сообщал Фокус: В июле французский изобретатель Франки Запата на флайборде рухнул в воды Ла-Манша. На эксперимент Франки Запата с пересечением Ла-Манша дали свое разрешение правительства Франции и Великобритании. Однако предупредили, что это очень рискованная затея, учитывая, что пролив Ла-Манш - один из самых оживленных в мире.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.08.19, 16:51 Украинский паралимпиец Олег Иваненко преодолел рекордные 62 километра, проведя в проливе Ла-Манш 18 часов.
Телеграф Телеграф  ·  02.08.19, 17:05 Украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд. За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 километра.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.08.19, 18:46 Паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд Он преодолел пролив Ла-Манш за 18 часов непрерывного заплыва. Всего проплыл 62 км, сообщает в Facebook. "Друзья! Поздравляю вас с нашей общей победой!…
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