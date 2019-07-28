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Украинский пловец Романчук завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500 м вольным стилем

Украинский пловец Романчук завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500 м вольным стилем (4 новости)

«Спортсмен принес сборной единственную медаль соревнований в плавании»

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в корейском Кванджу.

Украинец преодолел 1500 м вольным стилем за 14:37.63 мин, что позволило стать вторым. Стоит отметить, что начиная с 300 метров и почти до финиша сформировалась тройка призеров - олимпийский чемпион Рио-2016 Грегорио Пальтриньери из Италии, действующий чемпион Европы на этой дистнации Флориан Веллброк из Германии и наш Михаил Романчук, который является действующим чемпионом мира на этой дистанции на короткой воде .

Где-то за 150 метров до финиша Веллброк ушел в отрыв и наш Михаил, который большую часть дистанции держался третьим, сумел на финише обойти только Пальтриньери. Еще один украинец в финале Сергей Фролов стал седьмым.

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Серебряная медаль Романчука стала первой и единственной для Украины на этом чемпионате мира в плавании, а для самого Романчука это вторая серебряная медаль чемпионата мира - он также стал вторым на дистанции 1500 м в Будапеште в 2017 году.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.07.19, 14:51 Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Медальным стал заплыв на дистанции 1500 м брассом пишет "Трибуна" Чемпионат мира 1500…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.07.19, 15:34 Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта.
Униан Униан  ·  28.07.19, 16:43 Спортсмен принес сборной единственную медаль соревнований в плавании
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