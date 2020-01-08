  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Украинский самолет разбился в Иране: нашли черный ящик и сообщили причину аварии
Происшествия
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 09:45
· Самолет · Сотрудники · Место происшествия · Происшествие · Спасатели · Иран
Украинский самолет разбился в Иране: нашли черный ящик и сообщили причину аварии

Украинский самолет разбился в Иране: нашли черный ящик и сообщили причину аварии (7 новостей)

«Обнаруженный ящик передали правоохранительным органам Ирана»

Службы спасения Ирана обнаружили черный ящик пассажирского самолета Boeing-737 "МАУ" Тегеран-Киев, который разбился вскоре после взлета.

На место происшествия сразу же выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Бортовой самописец обнаружили на окраине Тегерана и передали специалистам, сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Пассажирский самолет "МАУ", перевозивший 176 пассажиров и экипаж, разбился сегодня утром под Парандий, что примерно в 60 километрах к юго-западу от Тегерана. Вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6:12 утра по местному времени и упал примерно за восемь минут.

За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото…
В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото…

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", на борту которого были 180 пассажиров, упал вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Причина падения - технические неисправности.

Обновлено в 09:45 Также указано, что представитель ведомства судебно-медицинской экспертизы Тегерана объявил о передаче тел погибших в авиакатастрофе в центр судебной экспертизы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.01.20, 06:58 Обнаруженный ящик передали правоохранительным органам Ирана
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.20, 08:25 Возле аэропорта столицы Ирана – Тегерана – разбился украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров. Все они погибли. Иранские службы спасения уже нашли черный ящик самолета. Бортовой…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.20, 08:34 Иранские службы спасения нашли черный ящик украинского Boeing-737.
УНН УНН  ·  08.01.20, 09:45 Оба черных ящика украинского пассажирского самолета, который потерпел катастрофу недалеко от иранской столицы Тегерана, найдены. Об этом сообщает Iribnews."По словам нашего корреспондента, Али аль-Касси,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В Днепре женщина провалилась в подвал дома

В Днепре женщина провалилась в подвал дома
Западную Украину засыпает снегом: в Карпатах ждут лавин, объявлено штормовое предупреждение

Западную Украину засыпает снегом: в Карпатах ждут лавин, объявлено штормовое…
Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции

Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции
Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования

Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования
Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка

Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка
В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен

В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб,…
На трассе &quot;Киев-Чоп&quot; трагически погиб ребенок

На трассе "Киев-Чоп" трагически погиб ребенок
Полиция задержала жителя Харьковской области, который &quot;заминировал&quot; ж/д вокзал в Полтаве

Полиция задержала жителя Харьковской области, который "заминировал" ж/д вокзал в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда &quot;Американской истории ужасов&quot; впервые станет мамой в 45 лет: милые фото актрисы/Хлоя Севиньи беременна первенцем

Звезда "Американской истории ужасов" впервые станет мамой в 45 лет:…
О. Пендзин: «В 2020 году увеличится рост безработицы и рухнет пирамида ОВГЗ»

О. Пендзин: «В 2020 году увеличится рост безработицы и рухнет…
Українська тенісистка вперше з 2017 року вийшла у чвертьфінал турніру WTA

Українська тенісистка вперше з 2017 року вийшла у чвертьфінал турніру…
В Киеве горел храм &quot;свидетелей Иеговы&quot;, есть пострадавший

В Киеве горел храм "свидетелей Иеговы", есть пострадавший
Офіційна заява МАУ: лайнер, що впав в Ірані, проходив техобслуговування за день до трагедії

Офіційна заява МАУ: лайнер, що впав в Ірані, проходив техобслуговування…
В Иране разбился самолет Международных авиалиний Украины, погибли 176 человек. Онлайн-репортаж

В Иране разбился самолет Международных авиалиний Украины, погибли 176 человек.…
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были гражданами Ирана

Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были гражданами Ирана
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.