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Украинский самолет разбился в Иране: нашли черный ящик и сообщили причину аварии (7 новостей) «Обнаруженный ящик передали правоохранительным органам Ирана»

Службы спасения Ирана обнаружили черный ящик пассажирского самолета Boeing-737 "МАУ" Тегеран-Киев, который разбился вскоре после взлета.

На место происшествия сразу же выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Бортовой самописец обнаружили на окраине Тегерана и передали специалистам, сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Пассажирский самолет "МАУ", перевозивший 176 пассажиров и экипаж, разбился сегодня утром под Парандий, что примерно в 60 километрах к юго-западу от Тегерана. Вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6:12 утра по местному времени и упал примерно за восемь минут.

За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото…

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", на борту которого были 180 пассажиров, упал вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Причина падения - технические неисправности.

Обновлено в 09:45 Также указано, что представитель ведомства судебно-медицинской экспертизы Тегерана объявил о передаче тел погибших в авиакатастрофе в центр судебной экспертизы.