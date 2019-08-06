Украинский самолет с гуманитарным грузом уничтожили в Ливии

В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора компании Елену Малахову. Информацию о нападении на самолет ИЛ-76ТД подтвердили в МИД Украины. Дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину.

Как рассказали в МИД, борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии, заверили в МИД. «В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место», - сообщили в МИД.

Примерно в 03:17 (по киевскому времени), сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Пострадавших нет.

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По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем.

Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

«Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии», - сказала Малахова.

Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми гражданах.

По поводу груза точной информации у Скайавиатранс пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен.

Обновлено в 22:21 Малахова рассказала, что атака с дронов началась сразу после прибытия самолета в аэропорт, когда началась выгрузка багажа. По ее словам, было несколько выстрелов, а в атаке участвовали два дрона; пока один беспилотник атаковал украинский самолет, другой вел видео и фотосъемку.