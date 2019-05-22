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Украинский струнный квартет Asturia сыграет гимн Лиги чемпионов перед финалом

Украинский струнный квартет Asturia сыграет гимн Лиги чемпионов перед финалом (4 новости)

«Известный украинский струнный квартет Asturia выступит на финале Лиги чемпионов УЕФА в столице Испании Мадриде»

Струнный квартет Asturia Girls из Украины исполнит гимн Лиги чемпионов УЕФА за несколько минут до начала финала, который состоится в Мадриде. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Финал состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано - сразятся игроки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Хедлайнером церемонии открытия станет американская поп-группа Imagine Dragons.

"Это удивительная возможность – выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Мы будем ценить этот момент всю оставшуюся жизнь и с нетерпением ждем этого дня", – сказала Цыбка.

Украинский квартет Asturia откроет финал Лиги чемпионов в Мадриде
Украинский квартет Asturia откроет финал Лиги чемпионов в Мадриде

Название квартета происходит от произведения испанского композитора Исаака Альбениса. Первый альбом они выпустили в 2017 году. Он состоит з оригинальных аранжировок классических произведений и хитов таких исполнителей как Lady Gaga, Madonna и Depeche Mode.

Asturia Girls состоит из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель). 

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 09:01 Украинский электронный струнный квартет Asturia выступит на финале Лиги чемпионов в Мадриде, информирует "Футбол-24" Украинский сыграют свою версию гимна Лиги чемпионов перед началом матча Ливерпуля с…
Канал 112 Канал 112  ·  22.05.19, 09:52 "Это удивительная возможность – выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Мы будем ценить этот момент всю оставшуюся жизнь и с нетерпением ждем этого…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.05.19, 12:07 Известный украинский струнный квартет Asturia выступит на финале Лиги чемпионов УЕФА в столице Испании Мадриде.
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Украинский квартет Asturia откроет финал Лиги чемпионов в Мадриде

Украинский квартет Asturia откроет финал Лиги чемпионов в Мадриде
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