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Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий решением МОК лишен золотой медали за допинг

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий решением МОК лишен золотой медали за допинг (3 новости)

«Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий был лишен золотой медали, завоеванной на Олимпиаде в 2012 году, из-за положительных результатов анализов на наличие…»

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий был лишен золотой медали, завоеванной на Олимпиаде в 2012 году, из-за положительных результатов анализов на наличие допинга в организме. Соответствующее решение принял Международный олимпийским комитет, сообщает 112 Украина.

«Алексей Торохтий, 33 года, из Украины, участвовавший в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин весом 105 кг на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, в которых он занял 1-е место и был награжден золотой медалью, дисквалифицирован. Повторный анализ образцов Торохтия дал положительный результат. Анализы на запрещенные вещества показали наличие дегидрохлорметилтестостерона», - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

В связи с указанным фактом, МОК отменил результаты Торохтия, которые он продемонстрировал на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Также были аннулированы и другие его спортивные результаты за период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года. Спортсмен должен сдать олимпийские медаль, диплом и значок, полученные за первое место.

Торохтий был временно отстранен от соревнований еще в декабре 2018 года по решению Международной федерации тяжелой атлетики. Данная организация дисквалифицировала Торохтия на 2 года - с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.

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Канал 112 Канал 112  ·  20.12.19, 07:25 Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий был лишен золотой медали, завоеванной на Олимпиаде в 2012 году, из-за положительных результатов анализов на наличие допинга в организме. Соответствующее решение…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.12.19, 09:01 Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий был лишен золотой медали, завоеванной на Олимпиаде в 2012 году, из-за положительных результатов анализов на наличие допинга в организме. Соответствующее решение принял Международный…
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