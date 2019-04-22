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Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины" - ООС

Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины" - ООС (5 новостей)

«Украинский военный ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили режим тишины»

Украинские военные на Донбассе отвечали на провокации противника. По данным разведки, 21 апреля уничтожили одного оккупанта, информирует штаб операции Объединенных сил.

21 апреля боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ... По данным разведки, 21 апреля одного оккупанта уничтожили, еще трое захватчиков ранены", сказано в сообщении.

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб 1 военный…
Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб 1 военный…

Отмечается, что Объединенные силы "надежно контролируют противника на линии соприкосновения".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины" - ООС»
Фото На Донбассе ранен украинский военный
Фото Штаб ООС: Военнослужащий ВСУ ранен на Донбассе
Фото Боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен – штаб операции Объединенных сил
Фото Украинский военные ранен на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.04.19, 07:12 На Донбассе за минувшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.
РБК Украина РБК Украина  ·  22.04.19, 07:25 На Донбассе в течение прошлых суток воскресенья, 21 апреля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина…
Телеграф Телеграф  ·  22.04.19, 07:30 Украинский военный ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины"
Багнет Багнет  ·  22.04.19, 08:24 На Донбассе за минувшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил."21 апреля вооруженные формирования…
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