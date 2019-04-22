Сегодня в 18:25

Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя (6 новостей) «Еще один украинский военный получил ранение снайперской пулей»

В районе ООС возле Новоалександровки в результате взрыва мины погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ООС в Facebook.

В пресс-служб сообщают, что с целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки, группа боевиков начала передвижения к полосе обеспечения.

"Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение противника. Вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, заставив его отступить. Прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что одна из мин взорвалась вблизи военного, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью. Также один военный получил ранения, он госпитализирован.

В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания

"За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награде (посмертно)", - сообщили в пресс-службе.

Обновлено в 18:17 На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Обновлено в 18:25 В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Авдеевка.