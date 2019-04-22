  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя
Происшествия
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:25
· Взрыв · Военные · Пресс-служба · Результат
Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя

Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя (6 новостей)

«Еще один украинский военный получил ранение снайперской пулей»

В районе ООС возле Новоалександровки в результате взрыва мины погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ООС в Facebook.

В пресс-служб сообщают, что с целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки, группа боевиков начала передвижения к полосе обеспечения.

"Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение противника. Вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, заставив его отступить. Прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что одна из мин взорвалась вблизи военного, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью. Также один военный получил ранения, он госпитализирован.

В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания
В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания

"За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награде (посмертно)", - сообщили в пресс-службе.

Обновлено в 18:17 На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Обновлено в 18:25 В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Авдеевка.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя»
Фото На Донбассе из-за взрыва мины погиб украинский военный
Фото В результате минометного обстрела на Донбассе погиб украинский боец
Фото На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение, - штаб
Фото На Донбассе погиб украинский военный
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  22.04.19, 14:04 Еще один украинский военный получил ранение снайперской пулей.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.04.19, 14:21 На оккупированном Донбассе возле Новоалександровки в результате взрыва мины погиб украинский военный. Еще один украинский воин получил ранение. С целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.04.19, 14:53 В районе проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный.
Канал 112 Канал 112  ·  22.04.19, 18:17 В районе проведения операции Объединенных сил в понедельник, 22 апреля, боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб и один украинский защитник получил ранения.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили &quot;режим тишины&quot; - ООС

Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды…
В Одессе загоралась высотка 

В Одессе загоралась высотка 
В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО

В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО
В Харьковской области домашний пес нашел фрагмент человеческого тела

В Харьковской области домашний пес нашел фрагмент человеческого тела
В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку

В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку
ЧП в метро: на станции &quot;Научная&quot; пассажир попал под поезд

ЧП в метро: на станции "Научная" пассажир попал под поезд
Из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь

Из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь
В Луганской области произошел мощный взрыв: первые подробности

В Луганской области произошел мощный взрыв: первые подробности
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американец установил рекорд, посмотрев Капитан Марвел 116 раз

Американец установил рекорд, посмотрев Капитан Марвел 116 раз
Село Бандеры предоставило преимущество Зеленскому

Село Бандеры предоставило преимущество Зеленскому
Жестокое обращение с ребенком в больнице: скандал получил продолжение

Жестокое обращение с ребенком в больнице: скандал получил продолжение
В ГПСУ отреагировали на возможное возвращение Саакашвили в Украину

В ГПСУ отреагировали на возможное возвращение Саакашвили в Украину
&quot;Живой&quot; снимок Meizu 16T с тройной основной камерой

"Живой" снимок Meizu 16T с тройной основной камерой
На майские праздники трассу &quot;Суммы-Полтава&quot; частично перекроют

На майские праздники трассу "Суммы-Полтава" частично перекроют
&quot;Чемодан, вокзал&quot;: Ляшко и Вилкул устроили перепалку из-за украинского языка

"Чемодан, вокзал": Ляшко и Вилкул устроили перепалку из-за украинского языка
Полиция составила админпротокол в отношении Фукса за фото бюллетеня

Полиция составила админпротокол в отношении Фукса за фото бюллетеня
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.