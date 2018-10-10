Украину накроет антициклон "Виктор" — синоптик

В четверг, 11 октября, в Украине ожидается по-осеннему теплая погода. Благодаря антициклону, день пройдет без осадков. Однако по всей территории страны вероятны туманы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
"В Украине завтра уже знакомый нам антициклон Виктор, солнце, холодная ночь и теплый день. Почти все то же. Добавляются типичные дружки осени и особенно антициклонов - туманы и дымки", - отметила она.
"Поэтому водителям нужно быть особенно осторожными ночью и утром, когда туманы густые. Видимость может снижаться до 300-500 метров", - предупредила эксперт.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +4 +9, а на юге будет +5 +12 градусов.
А днем в четверг воздух прогреется до + 15 + 19 градусов.
"На Закарпатье и в южной части ожидается легкое лето, + 17 + 22 градуса", - рассказала синоптик.
В Киеве 11 октября без осадков. Ночью и утром столицу накроют туманы. Температура воздуха ночью от +6 градусов, а днем ожидается до +16 градусов.
Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)
"На Покров смело планируйте день, будет солнечно и тепло. Греться сейчас, учитывая холодность батарей и отсутствие горячей воды, лучше на улице - погода будет способствовать", - написала Диденко.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Ранее метеорологи рассказали, когда в Украине закончится "бабье лето".