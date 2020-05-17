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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:40
· Евросоюз
Украину приняли в комитет по здравоохранению ЕС

Украину приняли в комитет по здравоохранению ЕС (19 новостей)

«Страну приняли в качестве наблюдателя»

Украина стала наблюдателем Комитета по здравоохранению ЕС. Отметим, что в состав комитета включены все ведущие страны Евросоюза.

Это очень важное событие для Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга Минздрава, передает 24 канал.

Степанов заявил, что Украина вошла как наблюдатель в состав комитета здравоохранения ЕС.

На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, что Украина принята в состав комитета здравоохранения как наблюдатель Это очень важное событие для нас, потому что в состав комитета входят все ведущие страны ЕС, – подчеркнул глава Минздрава.

Чем занимается Комитет по здравоохранению ЕС

Во время заседания комитета рассматриваются каким образом те или другие страны реагируют отдельно и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром.

Мы очень рады присоединиться к комитету. И я уверен, что это пойдет только на пользу Украине и нашей системе здравоохранения, – подчеркнул Степанов.

Что известно о Комитете по здравоохранению ЕС

  • Его создали в 2001 году по заказу министров здравоохранения Евросоюза. Это неофициальная консультативная группа по вопросам здравоохранения на европейском уровне.

  • Комитету поручили усилить координацию и обмен лучшей практикой и информацией о мерах по национальной готовности.

  • Государства-члены также консультируются между собой в рамках Комитета с целью координации национальных мер реагирования на серьезные трансграничные угрозы здоровью.

    • Обновлено в 12:54 Известно, что в состав этого комитета входят все ведущие страны ЕС.

    Обновлено в 13:40 По словам Степанова, о включении Украины в комитет говорится в письме, которое министерство получило от Еврокомиссии.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Украину приняли в комитет по здравоохранению ЕС»
    Фото Евросоюз принял Украину в важный орган по здравоохранению
    Фото Степанов: Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС
    Фото Украина приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС — Степанов
    Фото Украину включили в Комитет по здравоохранению ЕС
    Фото Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС
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    Фото Украина вошла в комитет по здравоохранению ЕС
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