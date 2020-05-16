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Україну завтра накриють дощі з грозами

Україну завтра накриють дощі з грозами (4 новости)

«Опади очікуються на більшості території країни»

В воскресенье, 17 мая, погода в Украине ухудшится на большинстве территории. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра в большинстве областей страны, кроме некоторых юго-восточных, ожидается преимущественно дождливая погода. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях, а местами возможны грозы.

Кроме того, завтра будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9, днем от +14 до +19 градусов. Лишь в южных областях днем термометры покажут до +21.

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Главком Главком  ·  16.05.20, 22:59 Опади очікуються на більшості території країни
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 03:37 В воскресенье, 17 мая, погода в Украине ухудшится на большинстве территории.
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 04:10 В воскресенье, 17 мая, погода в Украине ухудшится на большинстве территории.
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