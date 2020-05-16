Україну завтра накриють дощі з грозами

Сегодня в 04:14

В воскресенье, 17 мая, погода в Украине ухудшится на большинстве территории. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра в большинстве областей страны, кроме некоторых юго-восточных, ожидается преимущественно дождливая погода. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях, а местами возможны грозы.

Кроме того, завтра будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9, днем от +14 до +19 градусов. Лишь в южных областях днем термометры покажут до +21.