"Укравтодор" не будет платить за асфальт, уложенный в снег (7 новостей) «Госагентство завершило ремонты на дорогах государственного значения до начала ноября»

Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях снизившейся температуры и наличия снежного покрова.

Обновлено в 13:28 Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях низкой температуры и наличия снежного покрова.

Обновлено в 13:53 В агентстве отмечают, что все дорожно-ремонтные работы на дорогах государственного значения завершили до начала ноября. А работы, которые подрядчик выполняет с нарушением технологий, в том числе температурных условий и наличия снежного покрова, оплачены не будут.