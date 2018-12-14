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Экономика и финансы
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 13:53
· Дороги · Снег · Асфальт
"Укравтодор" не будет платить за асфальт, уложенный в снег

"Укравтодор" не будет платить за асфальт, уложенный в снег (7 новостей)

«Госагентство завершило ремонты на дорогах государственного значения до начала ноября»

Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях снизившейся температуры и наличия снежного покрова.

Обновлено в 13:28 Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях низкой температуры и наличия снежного покрова.

Обновлено в 13:53 В агентстве отмечают, что все дорожно-ремонтные работы на дорогах государственного значения завершили до начала ноября. А работы, которые подрядчик выполняет с нарушением технологий, в том числе температурных условий и наличия снежного покрова, оплачены не будут.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Finance Finance  ·  14.12.18, 12:45 Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях снизившейся температуры и наличия снежного покрова. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой…
Depo.ua Depo.ua  ·  14.12.18, 12:56 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ЦТС. Так, в Госагентстве отметили, что все дорожно-ремонтные работы на дорогах государственного значения завершили в начале ноября. Отмечается, что…
Обозреватель Обозреватель  ·  14.12.18, 12:58 Госагентство отметило, что все работы на дорогах государственного значения были завершены до ноября
InfoCar.ua InfoCar.ua  ·  14.12.18, 12:58 Госагентство завершило ремонты на дорогах государственного значения до начала ноября.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  14.12.18, 13:28 Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях низкой температуры и наличия снежного покрова.
ForUm ForUm  ·  14.12.18, 13:53 Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях снизившейся температуры и наличия снежного покрова. Если же такие ремонты имели…
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