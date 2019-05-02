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Капитал Капитал · · Обновлено в 12:51
· Поезд · Укрзалізниця
"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево

"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево (6 новостей)

«Проезд в поезде Кошице - Мукачево будет стоить около 7,5 евро»

Проезд в поезде Кошице — Мукачево будет стоить около 7,5 евро. Об этом Европейской правде в четверг сообщили в пресс-службе Укрзализныци. В первый рейс поезд по евроколии отправится 9 июня 2019 года. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование. С Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа. Поезд будет курсировать по маршруту Кошице — Чиерна над Тисой — Чоп — Мукачево. Совместное решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево — Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии. Во время переговоров было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку Укрзализныця не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Обновлено в 11:00 Проезд в поезде Кошице — Мукачево будет стоить около 7,5 евро. Об этом Европейской правде в четверг сообщили в пресс-службе Укрзализныци. В первый рейс поезд по евроколии отправится 9 июня 2019 года. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование. С Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа. Поезд…

Обновлено в 12:51 Проезд в поезде Кошице – Мукачево будет стоить около 7,5 евро. В первый рейс поезд по евроколее отправится 9 июня 2019 года. Расписание движения будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.05.19, 09:22 "Укрзализныця" опубликовала стоимость билета на поезд Кошице (Словакия) - Мукачево, который запустят с 9 июня. О ценах сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Так, сообщается, что билет на поезд Кошице…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.05.19, 09:40 Билет на поезд Кошице (Словакия)-Мукачево, который начнет курсировать с 9 июня, будет стоить 7,5 евро (около 220 грн). Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Так, с Мукачево в Словакию можно будет…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.05.19, 09:41 Проезд на поезд Кошице (Словакия) – Мукачево будет стоить 7,5 евро
Украинская правда Украинская правда  ·  02.05.19, 10:53 Проезд в поезде Кошице - Мукачево будет стоить около 7,5 евро.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.05.19, 12:51 Проезд в поезде Кошице – Мукачево будет стоить около 7,5 евро. В первый рейс поезд по евроколее отправится 9 июня 2019 года. Расписание движения будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование.
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