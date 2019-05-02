"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево

Проезд в поезде Кошице — Мукачево будет стоить около 7,5 евро. Об этом Европейской правде в четверг сообщили в пресс-службе Укрзализныци. В первый рейс поезд по евроколии отправится 9 июня 2019 года. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование. С Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа. Поезд будет курсировать по маршруту Кошице — Чиерна над Тисой — Чоп — Мукачево. Совместное решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево — Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии. Во время переговоров было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку Укрзализныця не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Обновлено в 11:00 Проезд в поезде Кошице — Мукачево будет стоить около 7,5 евро. Об этом Европейской правде в четверг сообщили в пресс-службе Укрзализныци. В первый рейс поезд по евроколии отправится 9 июня 2019 года. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование. С Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа. Поезд…

Обновлено в 12:51 Проезд в поезде Кошице – Мукачево будет стоить около 7,5 евро. В первый рейс поезд по евроколее отправится 9 июня 2019 года. Расписание движения будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование.