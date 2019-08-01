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Экономика и финансы
Гордон Гордон ·
Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн

Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн (3 новости)

«Ранее сообщалось, что Укрзализныця вместо сувенирных подстаканников с логотипом закупит жидкое мыло для пассажирских поездов. На это планируют потратить более…»

Глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов поручил провести аудит филиала "Центр сервисного обеспечения", который, по его словам, "славится странными заказами". Филиал, в частности, провел тендер на закупку полотенец и вышиванок на сумму 1,53 млн грн.Глава "Укрзалізниці" (УЗ) Евгений Кравцов заявил, что его компания не будет покупать вышиванки и полотенца, которые стали недавно предметом торгов, проведенных филиалом "Центр сервисного обеспечения". Об этом он сообщил 1 августа в Facebook.

"Полотенца и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится странными заказами. Срок один месяц", написал Кравцов.

31 июля проект "Zалізниця без корупції" сообщил на своем сайте, что "Центр сервисного обеспечения" подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на общую сумму 1,53 млн грн. По данным активистов, победителем торгов стала фирма, основанная четыре месяца назад.

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В июле Кравцов сообщил об отмене закупки подстаканников на 1,3 млн грн.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.08.19, 16:13 Председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов отменил закупку вышиванок и вышитых полотенец на 1,53 млн гривен. Об этом в четверг, 1 августа, он написал на своей странице в Facebook. Кравцов…
Канал 112 Канал 112  ·  01.08.19, 18:55 Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" вместо сувенирных подстаканников с логотипом закупит жидкое мыло для пассажирских поездов. На это планируют потратить более 1 млн грн.
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