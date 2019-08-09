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Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за потопа в вагоне (видео)

Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за потопа в вагоне (видео) (4 новости)

«Такой вагон есть в поезде сообщением Николаев-Москва»

"Укрзализныця" попала в новый скандал из-за поезда, курсирующего по маршруту Николаев-Москва. В частности, один из его вагонов сильно затопило из-за ливня на улице.

Инцидент на видео сняли пассажиры поезда, которые должны были ехать на затопленных местах.

На кадрах видно, что проводники пытались исправить ситуацию при помощи ведра и тряпок. Тем не менее, сиденья, столик и пол полностью затоплены водой.

Взяли билеты на поезд Николаев – Москва до Черкасс. В день поездки на улице шел очень сильный дождь. Заходим мы в вагоны, не ожидая беды, а там вот это... Вода с потолка льется как из ведра, а в вагоне уже воды по щиколотку, – рассказал возмущенный пассажир.

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Какие еще скандалы случались в поездах "Укрзализныци"?

30 сентября 2018 года начальница поезда сообщением Ковель – Москва во время его движения со скандалом вытолкнула одного из пассажиров из вагона. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области.

Другой громкий инцидент произошел 13 января. Тогда сотрудница "Укрзализныци" отказалась обслуживать военного ВСУ на украинском языке. Инцидент произошел в поезде Николаев – Ивано-Франковск. После этого мужчина требовал привлечь к ответственности сотрудницу поезда.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  09.08.19, 10:15 Такой вагон есть в поезде сообщением Николаев-Москва
РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.19, 10:50  Укрзализныця снова попала в скандал. Причиной негодования пассажиров стал настоящий потоп в вагоне поезда, который следовал по маршруту Николаев-Москва. Видео, возмутившее пользователей сети, появилось…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.08.19, 12:11 "Укрзализныця" попала в новый скандал с вагоном, который залило водой из-за дождя. Видео инцидента было опубликовано в группе dtp.kiev.ua на Facebook. На кадрах видно, что аварию пытались исправить с…
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