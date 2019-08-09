Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за потопа в вагоне (видео) (4 новости) «Такой вагон есть в поезде сообщением Николаев-Москва»

"Укрзализныця" попала в новый скандал из-за поезда, курсирующего по маршруту Николаев-Москва. В частности, один из его вагонов сильно затопило из-за ливня на улице.

Инцидент на видео сняли пассажиры поезда, которые должны были ехать на затопленных местах.

На кадрах видно, что проводники пытались исправить ситуацию при помощи ведра и тряпок. Тем не менее, сиденья, столик и пол полностью затоплены водой.

Взяли билеты на поезд Николаев – Москва до Черкасс. В день поездки на улице шел очень сильный дождь. Заходим мы в вагоны, не ожидая беды, а там вот это... Вода с потолка льется как из ведра, а в вагоне уже воды по щиколотку, – рассказал возмущенный пассажир.

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Какие еще скандалы случались в поездах "Укрзализныци"?

30 сентября 2018 года начальница поезда сообщением Ковель – Москва во время его движения со скандалом вытолкнула одного из пассажиров из вагона. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области.

Другой громкий инцидент произошел 13 января. Тогда сотрудница "Укрзализныци" отказалась обслуживать военного ВСУ на украинском языке. Инцидент произошел в поезде Николаев – Ивано-Франковск. После этого мужчина требовал привлечь к ответственности сотрудницу поезда.