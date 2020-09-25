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"Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября

"Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября (7 новостей)

«В компании также напомнили о закрытии для посадки станции в Тернополе»

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця открывает продажу билетов на поезда в и из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Купить билеты до указанных станций и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020:

№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;

№ 46/45 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 117/118 Киев – Черновцы;

№ 122/121 Николаев - Ривне;

№ 136/135 Черновцы - Одесса,

№ 601/602 Львов -Тячив.

Обращаем внимание пассажиров, что временно отменена посадка на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров). Также в и из станции Тернополь не будут продаваться билеты на следующие поезда:

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 21/22 Харьков-Трускавец;

№ 41/42 Днипро-Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Снятин - Одесса – Черновцы;

№ 715/716 Киев - Львов.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1:00 после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме в пунктах продажи или онлайн в личном кабинете пользователя.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  25.09.20, 17:44 Так, приобрести билеты в указанных станциях и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября: ▪️ № 43/44 "Киев - Ивано-Франковск"; ▪️ № 46/45 "Ужгород - Лисичанск"; ▪️ № 81/82 "Киев…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.09.20, 17:49 Вслед за возобновление посадки и высадки пассажиров на некоторых станциях, Акционерное общество "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября. Об этом говорится в сообщении…
Прямий Прямий  ·  25.09.20, 18:44 Укрзализныця открывает продажу билетов по четырем станциям, благодаря изменениям эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Так, приобрести билеты до   указанных станций…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.09.20, 19:45 В компании также напомнили о закрытии для посадки станции в Тернополе
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  25.09.20, 20:18 Тернополь "заблокировали"
Украинская правда Украинская правда  ·  25.09.20, 21:16 По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця открывает продажу билетов на поезда до и из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.
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