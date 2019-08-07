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Укрзализныця запускает дополнительный поезд на летнее время

Укрзализныця запускает дополнительный поезд на летнее время (11 новостей)

«Он будет курсировать до конца августа»

АО "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд сообщением Одесса-Днепр, который будет курсировать в августе. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Дополнительный рейс № 242/241 запустили для удобства пассажиров, которые будут возвращаться из морского отдыха или еще планируют поехать на море в отпуск.

Из Одессы поезд будет отправляться из 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50. С Днепра поезд будет отправляться с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22:30, прибытие в Одессу в 08:00.

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Обновлено в 15:21 Сообщается, что из Одессы поезд будет отправляться с 9 до 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибытие в Днепр в 6:50. Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа до 1 сентября через день по четным числам…

Обновлено в 15:55 Из Одессы поезд будет отправляться из 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50.

ФОТО К НОВОСТИ: «Укрзализныця запускает дополнительный поезд на летнее время»
Фото "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Одесса-Днепр
Фото УЗ назначила дополнительный летний поезд из Днепра в Одессу
Фото "Укрзализныця" назначила дополнительный летний поезд из Днепра до Одессы
Фото «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд из Одессы в Днепр
Фото УЗ запускает дополнительный поезд в Одессу
Фото Украинцам назначили дополнительный поезд на море
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  07.08.19, 13:22 "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Одессы в Днепр.
Униан Униан  ·  07.08.19, 14:03 Отмечается, что билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.19, 14:08 Госкомпания "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса - Днипро.
Фокус Фокус  ·  07.08.19, 14:26 Компания "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд на летний период сообщением Одесса – Днепр. Об этом сообщает пресс-служба компании. Решение о запуске поезда № 242/241 было принято в рамках удовлетворения…
ТСН ТСН  ·  07.08.19, 14:35 Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  07.08.19, 15:02 Он будет курсировать до конца августа
Голос.UA Голос.UA  ·  07.08.19, 15:12 Госкомпания "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса - Днепр. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. "Он пригодится пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье…
Finance Finance  ·  07.08.19, 15:20 Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса – Днепр. Он придется кстати пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье или еще планируют отправиться туда в отпуск.…
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.19, 15:21 АО "Укрзализныця" в августе запускает дополнительный поезд в Одессу из Днепра, который будет курсировать в течение месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу перевозчика.Сообщается,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.08.19, 15:55 Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса - Днепр. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. "Он пригодится пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье или еще планируют…
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Укрзализныця запускает дополнительный поезд на летнее время

Укрзализныця запускает дополнительный поезд на летнее время
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