Укрзализныця запускает дополнительный поезд на летнее время (11 новостей) «Он будет курсировать до конца августа»

АО "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд сообщением Одесса-Днепр, который будет курсировать в августе. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Дополнительный рейс № 242/241 запустили для удобства пассажиров, которые будут возвращаться из морского отдыха или еще планируют поехать на море в отпуск.

Из Одессы поезд будет отправляться из 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50. С Днепра поезд будет отправляться с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22:30, прибытие в Одессу в 08:00.

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Обновлено в 15:21 Сообщается, что из Одессы поезд будет отправляться с 9 до 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибытие в Днепр в 6:50. Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа до 1 сентября через день по четным числам…

Обновлено в 15:55 Из Одессы поезд будет отправляться из 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50.