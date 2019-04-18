  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль
Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:05
· Пресс-служба · Апрель
Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль

Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль (6 новостей)

«Между городами будут курсировать беспересадочные вагоны»

"Укрзализныця" с 19 апреля запускает прямое сообщение между Днепром и Перемышлем (Польша). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что беспересадочные купейные вагоны Днепр - Перемышль будут курсировать из Днепра с 19 апреля 2019 года в составе поезда № 86/85 Новоалексеевка - Львов. Перепричеплення будут осуществляться на станции Львов до поезда № 90/89 Львов - Перемышль.

Обратно из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля 2019 года в составе поезда № 35/36 Перемышль - Одесса с перепричепленням в Львове с поезда № 70/69 Львов - Мариуполь.

Сообщается, что стоимость билета зависит от курса валюты в день его покупки. По состоянию на сегодня полная стоимость проездного документа 1814,32 грн, детский билет в сочетании Днепр - Перемышль стоит 1161,76 грн. Билеты на назначенную дату можно купить в железнодорожных кассах.

ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика
ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика

Ранее сообщалось, что с 27 по 31 мая 2019 года в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши движение поездов на участке Перемышль - Медыка не будет.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила еще два дополнительные поезда сообщением Киев-Львов на Пасхальные и майские праздники.

Обновлено в 20:20 Об этом сообщает пресс-служба УЗ. Как будут курсировать поезда Днепр — Перемышль: Беспересадочные купейные вагоны Днепр — Перемышль будут курсировать из Днепра с 19 апреля 2019 года в составе поезда № 86/85 Новоалексеевка – Львов, переприцепление на станции Львов к…

Обновлено в 21:05 В польский город теперь можно будет из Днепра доехать, не выходя из вагона.

ФОТО К НОВОСТИ: «Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль»
Фото "Укрзализныця" соединила Днепр и польский Перемышль
Фото УЗ открывает прямое сообщение между Днепром и Перемышлем
Фото Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль
Фото Из Днепра в Перемышль без пересадок: УЗ запускает прицепные вагоны
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  18.04.19, 17:28 Между городами будут курсировать беспересадочные вагоны.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.04.19, 18:49 Укрзализныця с 19 апреля вводит курсирование беспересадочных вагонов сообщением Днепр - Перемышль. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в графике движения пассажирских поездов на…
Телеграф Телеграф  ·  18.04.19, 19:02 «Укрзализныця» соединит Днепр и польский Перемышль прямым сообщением благодаря пересадочным вагонам по станции Львов.
Finance Finance  ·  18.04.19, 20:20 ”Укрзализныця” с 19 апреля запускает прямое сообщение между Днепром и Перемышлем (Польша). Об этом сообщает пресс-служба УЗ. Как будут курсировать поезда Днепр — Перемышль: Беспересадочные купейные вагоны…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.04.19, 21:05 В польский город теперь можно будет из Днепра доехать, не выходя из вагона.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль

Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль
Сбитие Ил-76 на Донбассе в 2014: украинский суд не признал гибель командира самолета следствием агрессии РФ. ДОКУМЕНТ

Сбитие Ил-76 на Донбассе в 2014: украинский суд не признал…
Вышел новый трейлер фильма &quot;Форсаж: Хоббс и Шоу&quot; с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом

Вышел новый трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" с Дуэйном…
В Запорожье задержан боевик «Л/ДНР»

В Запорожье задержан боевик «Л/ДНР»
Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка

Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка
Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье

Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье
За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

За сутки на Донбассе ранен один украинский военный
Выборы-2019: полиция перешла на усиленный режим несения службы, для обеспечения правопорядка привлекут 72,4 тыс. правоохранителей

Выборы-2019: полиция перешла на усиленный режим несения службы, для обеспечения…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Выпили не одну бутылку водки&quot;: Зеленский высказался о наказании для сепаратистов

"Выпили не одну бутылку водки": Зеленский высказался о наказании для…
В Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой: что известно

В Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой:…
РФ сорвала объявление &quot;пасхального перемирия&quot; на Донбассе

РФ сорвала объявление "пасхального перемирия" на Донбассе
Спасатели тушили пожар на заводе по нефтепереробке: пострадали люди

Спасатели тушили пожар на заводе по нефтепереробке: пострадали люди
&quot;Отношение как к скоту&quot;: зритель рассказал, что не понравилось на концерте Пугачевой

"Отношение как к скоту": зритель рассказал, что не понравилось на…
На межбанке колебания из-за ПриватБанка – НБУ

На межбанке колебания из-за ПриватБанка – НБУ
Зеленский: если нарушу закон, то уйду в отставку сам

Зеленский: если нарушу закон, то уйду в отставку сам
Данилюк: Решение о денационализации &quot;ПриватБанка&quot; может повлиять на отношения Украины с МВФ

Данилюк: Решение о денационализации "ПриватБанка" может повлиять на отношения Украины…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.