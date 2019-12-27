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Экономика и финансы
Фокус Фокус · · Обновлено в 16:46
· Аэропорт · Поезд · Аэропорт Киева
Укрзализныця запустила второй экспресс в Борисполь

Укрзализныця запустила второй экспресс в Борисполь (6 новостей)

«Его стоимость составляет около 177 млн гривен»

"Укрзализныця" выпустила в первый рейс по маршруту "Киев-Пассажирский – Борисполь-Аэропорт" (Kyiv Boryspil Express) новый дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Поезд из трех вагонов рассчитан на перевозку 472 человек (170 мест для сидения и два места для инвалидов на колясках). Его стоимость составляет около 177 млн грн. Сейчас на линии используются польские дизельные одновагонные рельсовые автобусы Pesa 620М. Они рассчитаны на перевозку 169 пассажиров (91 из них на сидячих местах). В вагонах ДПКр-3 установлены индивидуальные блоки кресел, которые разделены подлокотниками, с опциями кинематики, столиками и розетками, шесть багажных стеллажей, а также кондиционеры. На сегодняшний день поездами Kyiv Boryspil Express перевезен уже 1 млн пассажиров (с начала эксплуатации 30 ноября 2018 года). "Укрзализныця" планирует купить шесть поездов ДПКр-3, но пока деньги нашлись только на один. Как ранее сообщал Фокус: По словам главы "Укрзализныци", практически готова остановка экспресса на станции "Выдубичи", которую откроют в ближайшее время. На повышении стоимости билетов в 2020 году "Укрзализныця" планирует заработать 700 млн грн. С начала 2019 года через интернет продано более 25 млн ж/д билетов. На конец октября 60% билетов реализовывалось через онлайн-сервисы.

Обновлено в 16:25 Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".

Обновлено в 16:46 Предусмотрено и электроподогрев салона при неработающих силовых установках и отоплении. За счет применения специальных электрических нагревателей осуществляется функционирование системы отопления салона от сети 380В без включения силовых установок и обогревателей. Это обеспечит экономию дизельного топлива и предварительный подогрев салона перед подачей на посадку в холодные дни.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 12:44 "Укрзализныця" в пятницу запустила в первый рейс по маршруту "Киев-Пассажирский - Борисполь -
Телеграф Телеграф  ·  27.12.19, 14:38 В "Укрзализныци" говорят, что за первый год после запуска железнодорожным экспрессом Киев - аэропорт Борисполь воспользовались почти 1 млн пассажиров.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.12.19, 14:40 Его стоимость составляет около 177 млн гривен
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.19, 16:25 Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  27.12.19, 16:46 Укрзализныця запустила новый экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что на маршруте будет курсировать дизельный поезд ДПКр-3 производства ОАО "Крюковский…
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