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Умер актер Дэнни Айелло, звезда картин "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2"/Информацию о смерти актера подтвердил его представитель

Умер актер Дэнни Айелло, звезда картин "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2"/Информацию о смерти актера подтвердил его представитель (8 новостей)

«Актер изобразил гангстеров и веселых персонажей в более чем 90 фильмах»

Дэнни Айелло, легендарный американский актер, продюсер и сценарист, скончался на 87-м году жизни. Он был знаменит по ролям в таких фильмах, как "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2". Об этом сообщается информационное агентство The New York Times.

Как сообщил изданию представитель знаменитости, актер умер из-за внезапной болезни. Речь идет об инфекции. Точная причина смерти остается неизвестной. Айелло умер в больнице.

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Дэнни Айелло родился 20 июня 1933 года в Бруклине в бедной семье. Еще ребенком Дэнни влюбился в кинематограф. Он мечтал стать актером. Но дебютировал уже довольно поздно — в возрасте 40 лет. А до этого Айелло три года отслужил в армии после чего устроился работать вышибалой в одном из ночных клубов Нью-Йорка. В этом заведении часто выступали комики. Там бывали актеры, режиссеры, продюсеры. Дэнни был со многими из них знаком. Однажды его пригласили сняться в небольшом эпизоде. С этого все и началось.

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Дэнни Айелло (фото: imdb.com)

В 1973 году он появился рядом с Робертом де Ниро в спортивной драме "Бей в барабан медленно". Год спустя зрители увидели его во второй части "Крестного отца". Коппола доверил ему роль гангстера Тони Розато.

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В кино Айелло дебютировал в довольно позднем возрасте, в 1972 году. В целом же за годы карьеры актер сыграл порядка 90 ролей, и зачастую появлялся на экране в образе гангстеров, жестких продажных полицейских. При этом не обошлось и без персонажей, главными чертами которых были чувство юмора и самоирония.

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Настоящим успехом для Айелло стал проект "Однажды в Америке" режиссера Серджио Леоне. В картине актер сыграл роль начальника полиции, которая открыла ему дорогу к сотрудничеству с Вуди Алленом и к ролям в картинах "Пурпурная роза Каира", "Бродвей Денни Роуз" и "Дни радио". При этом самыми известными с его участием оставались картины "Леон" и гангстерская сага "Крестный отец-2".

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер актер Дэнни Айелло, звезда картин "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2"/Информацию о смерти актера подтвердил его представитель»
Фото Умер актер Дэнни Айелло, звезда картин "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2"/Информацию о смерти актера подтвердил его представитель
Фото Умер знаменитый актер из Крестный отец-2
Фото Умер знаменитый актер из фильма Крестный отец-2
Фото Умер легендарный актер из "Леона", "Однажды в Америке" и "Крестного отца-2"
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