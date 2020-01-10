Умер бизнесмен, покушение на которого готовили супруги Грищенко (4 новости) «Михаил Чекурак, на которого, по версии следствия, совершали неудачное покушение подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Владислав и Ирина Грищенко, скончался 9…»

Полиция не зафиксировала следов насильственной смерти косовского бизнесмена Михаила Чекурака. На него, по версии следствия, в 2018 году покушались ветераны антитеррористической операции на Донбассе, супруги Инна и Владислав Грищенко. Они также фигурируют в деле об убийстве журналиста Павла Шемерета, но о подозрении им не сообщали.В городе Косов Ивано-Франковской области умер бизнесмен Михаил Чекурак, в покушении на которого подозревают ветеранов антитеррористической операции на Донбссе Инну и Владислава Грищенко. Информацию проекту "Ґрати" 10 января подтвердили в Нацполиции Украины.

Причину смерти в полиции не сообщили. По информации правоохранителей, он внезапно умер у себя дома вечером. Следов насильственной гибели полиция не зафиксировала.

Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. Как пишут "Ґрати", летом 2018 года под авто Чекурака заложили взрывное устройство, однако оно не сработало. Он обратился в полицию. По данным следствия, супруги Грищенко готовили взрыв, еще один подозреваемый Иван Вакуленко возил Владислава Грищенко на место, где должно было состояться покушение. В сентябре 2019 года был задержан Владислав Грищенко, а в ноябре его жена. Они находятся под арестом.

9 декабря на судебном заседании Владислав Грищенко заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

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10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько определений по делу Владислава Грищенко.

18 декабря адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук сообщил, что по делу о неудавшемся покушении Чекурака правоохранители задержали предполагаемого организатора. "Ґрати" сообщают, что это предприниматель Василий Шкондеюк.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.