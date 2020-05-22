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Умер бывший тренер «Юты»

Умер бывший тренер «Юты» (5 новостей и 1 видео)

«На его счету четыре победы на турнирах Большого шлема»

В Италии умер на 82 году жизни бывший футбольный тренер Луиджи Симони.

В 2019 году Симеоне перенес инсульт с последствиями которого так и не смог справиться.

"Мир футбола потерял великого тренера и замечательного человека. За свою игровую карьеру он выиграл Кубок Италии с "Наполи", а также серию В с "Дженоа". Как тренер в дополнение к Кубка УЕФА с "Интером" он поднял над головой англо-итальянский Кубок с "Кремонезе" и выиграл пять титулов Серии С. В 1998 году он получил награду как лучший итальянский тренер - заслуженное признание его талантов. Прощай, Джиджи, мы будем скучать по тебе ", - говорится в сообщении на сайте миланского "Интера".

Луиджи Симеоне наибольшей славы испытал, когда привел "Интер" к победе в Кубке УЕФА. Также работал с "Наполи", "Лацио", "Сиеной", "Торино" и другие итальянские клубы, а также софийском ЦСКА.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  22.05.20, 16:56 На его счету четыре победы на турнирах Большого шлема
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.20, 17:05 Австралиец восемь раз побеждал на турнирах Большого шлема.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  22.05.20, 18:20 Джери Слоуну было 78 лет
Terrikon Terrikon  ·  22.05.20, 22:34 Клуб НБА "Юта Джаз" сообщил, что легендарный тренер Джерри Слоун скончался в возрасте 78 лет.
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