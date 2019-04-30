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Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев

Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев (5 новостей)

«Специалист долгое время боролся с сахарным диабетом»

Общественный деятель, тренер, экс-президент Национальной федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев умер после долгой болезни.30 апреля умер общественный деятель, тренер, экс-президент Национальной федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили его родственники.

Известно, что Хромаев долго болел.

В 2007 году он рассказывал "Сегодня", что решил уйти из должности президента баскетбольной федерации из-за состояния здоровья. Тренер добавил, что болеет сахарным диабетом.

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Хромаев единственный из украинских специалистов, который возглавлял сборную СССР. Вместе с Александром Гомельским Хромаев работал с ЦСКА, был главным тренером киевских команд "Будiвельник" и СКА, шесть лет отдал созданной им национальной сборной Украины, которую вывел в финал европейского чемпионата-91.

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев»
Фото Умер экс-президент Национальной федерации баскетбола Украины Хромаев
Фото Умер бывший президент ФБУ Хромаев
Фото Умер легендарный тренер сборной Украины по баскетболу Зураб Хромаев
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.04.19, 12:59 Во вторник, 30 апреля, умер общественный деятель, тренер, экс-президент Национальной федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили его родственники. Известно, что Хромаев…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  30.04.19, 13:32 Специалист долгое время боролся с сахарным диабетом
Телеграф Телеграф  ·  30.04.19, 13:56 Умер бывший президент ФБУ и первый тренер сборной Украины Зураб Хромаев.
Униан Униан  ·  30.04.19, 14:48 Хромаев был единственным украинским специалистом, возглавлявшим сборную СССР.
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