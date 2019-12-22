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Умер известный модельер Эмануэль Унгаро

Умер известный модельер Эмануэль Унгаро (4 новости)

«Клиентками Унагаро были такие известные женщины как Жаклин Кеннеди и Катрин Денев»

Эмануэль Унгаро умер от продолжительной болезни, с которой он пытался справиться последние года. Известный французский дизайнер итальянского происхождения скончался на 87 году жизни. Об этом сообщает AFP. Как рассказал один из родственников кутюрье, Унгаро был очень ослаблен и страдал. Причина смерти в данный момент не сообщается.

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Унгаро родился во Франции в семье итальянцев, которые переехали сюда во времена правления Бенито Муссолини. Будущий модельер в 25 лет стал учеником известного дизайнера Кристобаля Баленсиаги, который является одним из самых идейных вдохновителей мира высокой моды. Уже в 1965 году Эмануэль открыл собственный дом моды в Париже, где далее его ждал ошеломительный успех.

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Успех и славу кутюрье получил в 1980-х, когда его клиентами были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани. В 1996 году лейбл Унагро выкупил бренд Salvatore Ferragamo. В 2004-м модельер объявил о завершении своей карьеры.

Le couturier français d'origine italienne Emanuel Ungaro est décédé à Paris > https://t.co/duYO7Ge1Tt pic.twitter.com/c44qX6SWC6

— Le Parisien (@le_Parisien) 22 грудня 2019 р.

В 1980 году Унгаро создал лучшую коллекцию сезона и получил престижную нашграду в мире моды "Золотой наперсток".

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Факты Факты  ·  22.12.19, 19:17 Клиентками Унагаро были такие известные женщины как Жаклин Кеннеди и Катрин Денев
УНН УНН  ·  22.12.19, 19:36 В Париже скончался известный французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро, которому было 86 лет. Об этом АFP сообщили его родственники.Унгаро начал свою творческую деятельность…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  22.12.19, 19:55 Ему был 86 лет.
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