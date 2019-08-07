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Умер известный юрист и ученый Василий Кисиль

Умер известный юрист и ученый Василий Кисиль (5 новостей)

«Кисиль скончался в возрасте 70 лет после тяжелой болезни»

Выдающийся украинский юрист и профессор Василь Кисиль ушел из жизни 7 августа в возрасте 70 лет. Он был одним из ведущих украинских экспертов в сферах международного частного права.

Причиной смерти правозащитника стала тяжелая болезнь, сообщает юридическая фирма "Василь Кисиль и партнеры".

Друзья и коллеги, с прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни старший партнер Василий Иванович Кисиль. Светлая память, – сообщили в компании.

В комментариях, друзья, коллеги и студенты юриста выражают соболезнования его родным и близким.

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Что известно про Василия Кисиля?

Украинский юрист, доктор юридических наук и профессор кафедры международного частного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Написал немалое количество учебников, монографий и публикаций.

Был старшим партнером юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры", которой руководил более 15 лет.

Кисиль входил в Киевскую городскую коллегию адвокатов, общественный совет при Минюсте, Нацкомиссию по укреплению демократии и утверждению верховенства права при президенте Украины, Научно-консультационные советы при Верховном суде Украины, Высшем хозяйственном суде и Высшем административном суде. Входил в постоянный Третейский суд в Гааге и председательствовал в наблюдательном совете "Украинского правового фонда".

Его называют одним из ведущих украинских экспертов в сферах международного частного права, гражданского права и законодательства об инвестициях.

Кроме того, Кисиль неоднократно возглавлял списки лучших юристов Украины, награжден орденом "За заслуги" III степени.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.19, 17:31 Выдающийся украинский юрист Василий Кисель ушел из жизни в возрасте 70 лет.
Факты Факты  ·  07.08.19, 18:32 Кисиль скончался в возрасте 70 лет после тяжелой болезни
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.19, 19:28 7 августа после тяжелой болезни на 71 году жизни скончался юрист Василь Кисиль. Он был известен как основатель юркомпании "Василь Кисиль и партнеры", а также как специалист, внесший большой вклад в становление…
Гордон Гордон  ·  07.08.19, 20:11 Более 15 лет Василий Кисиль являлся старшим партнером адвокатского объединения "Василий Кисиль и партнеры". Он скончался на 71-м году жизни.Известный украинский юрист Василий Кисиль ушел из жизни в возрасте…
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