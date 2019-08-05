В понедельник, 5 августа, в возрасте 82 лет умер композитор, автор известных песен Сергей Березин.
Диаспорянка назвала необычные места, где быстро выучить испанский
Будет ли спин-офф сериала "Сверхъестественное": ответ президента канала The CW
Ого-го!: Надя Дорофеева показала "слишком откровенное" фото
За переговоры с Россией – в тюрьму: украинцы поддержали идею…
Китай відповів на нові американські мита
Время истекло. ЦИК так и не обнародовала результаты выборов в…
ЦИК объявил результаты выборов в 198 одномандатных округах
ЦИК: в ОИО № 50 избранным народным депутатом Украины признан…
Зеленский сделал важное кадровое назначение в ВСУ
Порошенко встречался с Коломойским в июне, - Бутусов
Кличко ушел в отпуск до 9 августа
Богдан прокомментировал свое заявление об отставке
Разумков: Земельная реформа не будет первым вопросом у ВР
Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине
У ВР попытка штурма палаточного городка Саакашвили
Скорость рук и феноменальная реакция: Ломаченко похвастался впечатляющим трюком - опубликовано видео
"Министерство обороны ДНР" обстреляли
В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти
Украинский боксер Усик одержал победу над немцем Хуком
Марш равенства в Киеве начался со столкновений, есть задержанный
Полторак приглашен на неформальный завтрак союзников НАТО
Кэндис Свейнпол снялась в пикантной фотосессии
В Японии впервые за двести лет император отрекается от престола
Курсанты из Украины прошли учебный курс на корабле НАТО
«Слуги народу» покинули Трускавець: їдуть чотирма купейними вагонами
"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела
Худеть быстро и эффективно: как избежать ошибок на пути к красивой фигуре
Сметанный торт делают с маковым крекером
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве