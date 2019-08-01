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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 13:00
· Театр
Умер легендарный режиссер бродвейских спектаклей/Харольд Принс скончался после продолжительной болезни

Умер легендарный режиссер бродвейских спектаклей/Харольд Принс скончался после продолжительной болезни (4 новости)

«Имея участие в фильмах Чертовы янки, Вестсайдская история, Скрипач на крыше, Кабаре, Суини Тодд и многих других, он изменил курс…»

Американский режиссер и продюсер Бродвейского театра Харольд Принс умер.Сообщается, что на момент смерти деятелю искусства был 91 год.По информации его публициста Рика Мирамонтеса, режиссер скончался после непродолжительной болезни в исландском Рейкьявике.Гарольд Принс известен благодаря таким постановкам, как «Призрак оперы», «Кабаре», «Компания» и «Суини Тодд».

Режиссер являлся лауреатом 21 премии «Тони».

Обновлено в 13:00 Харольд Принс поставил мюзиклы "Вестсайдская история", "Кабаре", "Скрипач на крыше", "Эвита", "Призрак Оперы".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  01.08.19, 09:45 На 92-м году жизни скончался знаменитый режиссер и продюсер Харольд Принс. С его именем связана вся история Бродвея, именно Харольд Принс подарил миру такие шедевры, как "Вестсайдская история", "Кабаре"…
MIGnews MIGnews  ·  01.08.19, 11:42 Имея участие в фильмах "Чертовы янки", "Вестсайдская история", "Скрипач на крыше", "Кабаре", "Суини Тодд" и многих других, он "изменил курс" театра в Америке.
Гордон Гордон  ·  01.08.19, 13:00 Американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс скончался в Рейкьявике после продолжительной болезни.Умер американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс. Об этом сообщает AP News.Режиссер…
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