Умер легендарный режиссер бродвейских спектаклей/Харольд Принс скончался после продолжительной болезни (4 новости) «Имея участие в фильмах Чертовы янки, Вестсайдская история, Скрипач на крыше, Кабаре, Суини Тодд и многих других, он изменил курс…»

Американский режиссер и продюсер Бродвейского театра Харольд Принс умер.Сообщается, что на момент смерти деятелю искусства был 91 год.По информации его публициста Рика Мирамонтеса, режиссер скончался после непродолжительной болезни в исландском Рейкьявике.Гарольд Принс известен благодаря таким постановкам, как «Призрак оперы», «Кабаре», «Компания» и «Суини Тодд».

Режиссер являлся лауреатом 21 премии «Тони».

Обновлено в 13:00 Харольд Принс поставил мюзиклы "Вестсайдская история", "Кабаре", "Скрипач на крыше", "Эвита", "Призрак Оперы".