Умер Нобелевский лауреат родом из Украины, сделавший одно из важнейших открытий 20 века

В США, на 90-м году жизни скончался физик, лауреат Нобелевской премии, профессор Марри Гелл-Ман. Об этом сообщили в пресс-службе независимого исследовательского центра института Санта-Фе.

Марри Гелл-Ман родился 15 сентября 1929 года в Нью-Йорке, США. Его родители были иммигрантами из Украины. Отец родился в Галиции, а вырос в Черновцах. Мать была из Ровенской области.

С детства Марри Гелл-Ман считался вундеркиндом. В возрасте 15 лет он поступил в Йельский университет, который окончил с дипломом бакалавра наук. Позже он получил докторскую степень по физике в Массачусетском технологическом институте.

В 23 года Марри Гелл-Ман осуществил революцию в области физики элементарных частиц. Он опубликовал работу по странности и очарованию элементарных частиц. В 1969 году он стал лауреатом Нобелевской премии по физике за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействия. Гелл-Манн является автором термина “кварки”

We're sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate and complexity giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century's greatest physicists – pioneer, SFI co-founder, prophet of the quark.

You inspired so many, Murray. You will be missed.

A tribute:https://t.co/ExKgmgpfXD pic.twitter.com/XzuorjIR4s

— Santa Fe Institute (@sfiscience) 24 мая 2019 г.

Всю свою жизнь Марри Гелл-Ман занимался наукой. Стал членом Национальной академии наук США , Американского философского общества, Американской академии искусств и наук, иностранный член Лондонского королевского общества (1978), Индийской национальной академии наук, Российской академии наук, по Отделению ядерной физики (физика элементарных частиц), членом Американского физического общества и Американской ассоциации содействия развитию науки, почетным членом МОИП.

Почетным доктором: Йельский университет, Чикагский университет, Университет Иллинойса, Уэслианский университет, итальянский Университет Турина, Университет Юты, Колумбийский университет, Кембриджский университет, Оксфордский университет, Университет южного Иллинойса, Университет Флориды, Южный методистский университет. Обладатель множества премий, наград и медалей.

Обновлено в 13:20 В США в 89 лет умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.

Обновлено в 13:23 Оба его родителя были родом из Украины, эмигрировали в США.