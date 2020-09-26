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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:33
· Крушение · Самолет · Ан-26
Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов

Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов (4 новости)

«В больнице скончался Виталий Вильховой, переживший крушение курсант. На месте трагедии найдены бортовые самописцы»

Один из двух курсантов, выживших при крушении самолета АН-26 на Харьковщине, умер в больнице. Второй пошел на поправку. Об этом утром в субботу, 26 сентября, сообщил телеканал Украина 24 со ссылкой на главного врача больницы Эдуарда Хорошуна.

Отмечается, что Виталий Вильховой, который получил 90% ожогов тела, скончался. Смерть наступила приблизительно в 10:50.

В то же время, уцелевший курсант сейчас с травмами средней степени находится в больнице. Его перевели из реанимации в соматическое отделение.

"Он был сначала расположен в реанимационном отделении. Сейчас на утро, с улучшением, также в средней степени тяжести переведен в соматическое отделение. Раны заживут. Я думаю, что в следующее воскресенье будет становиться вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - отметил Эдуарда Хорошун.

По словам матери уцелевшего курсанта, он выпрыгивал с самолета на ходу. Его парашют не раскрылся, поскольку высота была низкой.

Ранее сооб...

Обновлено в 12:33 Утром 26 сентября стало известно, что один из курсантов, которому удалось выжить в результате авиакатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине, умер в реанимации. Второй до сих пор находится в больнице. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь городского совета Харькова Ольга Мирошниченко. «Ожоговое отделение больницы эту информацию подтверждает», — отметила она в комментарии "Громадському". На месте находятся родственники курсанта. Они отказываются говорить с журналистами. Другой курсант, который выжил во время падения самолета, находится в военном госпитале в городе Чугуеве, сообщили в пресс-службе городского совета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов»
Фото Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов
Фото Один из выживших при крушении АН-26 скончался
Фото Пострадавший в крушении АН-26 курсант умер в реанимации
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Главред Главред  ·  26.09.20, 11:17 Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов умер в больнице. Об этом сообщили в ГСЧС. Новость обновляется Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее: Вечером...
Подробности Подробности  ·  26.09.20, 11:49 В больнице скончался Виталий Вильховой, переживший крушение курсант. На месте трагедии найдены бортовые самописцы
Голос.UA Голос.UA  ·  26.09.20, 12:33 Утром 26 сентября стало известно, что один из курсантов, которому удалось выжить в результате авиакатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине, умер в реанимации. Второй до сих пор находится в больнице.…
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