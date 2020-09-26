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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 12:51
· Катастрофа · Самолет · Ан-26
Умер один из пострадавших в результате падения АН-26

Умер один из пострадавших в результате падения АН-26 (6 новостей)

«Курсант выпрыгивал с самолета на ходу»

Один из курсантов, которому удалось выжить 25 сентября в катастрофе военного самолета Ан-26, сегодня умер в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии – умер", – отметили в пресс-службе.

По информации Hromadske.ua, другой курсант, выживший при падении самолета, находится в военном госпитале Чугуева.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.

26 сентября сообщалось, что погибли 26 человек, поиски двух продолжаются.

26 сентября министр обороны Андрей Таран заявил, что АН-26 скорее всего зацепился крылом за землю, ГБР рассматривает че...

Обновлено в 12:18 Другой госпитализированный курсант скончался в реанимации сегодня утром.

Обновлено в 12:51 Курсант выпрыгивал с самолета на ходу

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер один из пострадавших в результате падения АН-26»
Фото Умер один из курсантов, выживших в катастрофе самолета АН-26
Фото Умер один из пострадавших в результате падения АН-26
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Обозреватель Обозреватель  ·  26.09.20, 11:15 Он находился в реанимации
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5 канал 5 канал  ·  26.09.20, 11:23 Помер чоловік, який внаслідок авіакатастрофи на Харківщині перебував у лікарні у вкрай важкому стані. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "Станом на 10:50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи…
Униан Униан  ·  26.09.20, 12:18 Другой госпитализированный курсант скончался в реанимации сегодня утром.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  26.09.20, 12:51 Курсант выпрыгивал с самолета на ходу
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