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Умер один из пострадавших в результате падения АН-26 (6 новостей) «Курсант выпрыгивал с самолета на ходу»

Один из курсантов, которому удалось выжить 25 сентября в катастрофе военного самолета Ан-26, сегодня умер в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии – умер", – отметили в пресс-службе.

По информации Hromadske.ua, другой курсант, выживший при падении самолета, находится в военном госпитале Чугуева.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.

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Обновлено в 12:18 Другой госпитализированный курсант скончался в реанимации сегодня утром.

Обновлено в 12:51 Курсант выпрыгивал с самолета на ходу