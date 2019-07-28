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ForUm ForUm · · Обновлено в 16:30
· Журналист
Умер российский журналист и историк Кара-Мурза-старший

Умер российский журналист и историк Кара-Мурза-старший (14 новостей)

«Звезда телевидения 90-х не дожил до 60-летия три месяца»

Российский журналист и историк Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни.

Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», - написал Кара-Мурза младший.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92

Зеленский о журналисте: Где этот мальчик?
Зеленский о журналисте: Где этот мальчик?

— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.

Владимир Кара-Мурза вел собственную программу «Сегодня в полночь» на российском НТВ. Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Свобода».

Его сын Владимир Кара-Мурза-младший - федеральный координатор оппозиционного общественного движения Открытая Россия. На него неоднаразово совершали нападения через его деятельность.

Обновлено в 14:01 Кара-Мурза разом із Євгеном Кисельовим працював над програмою "Итоги"

Обновлено в 16:30

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер российский журналист и историк Кара-Мурза-старший»
Фото В России умер известный тележурналист-историк Владимир Кара-Мурза
Фото Умер легендарный российский тележурналист и историк Владимир Кара-Мурза
Фото Умер российский журналист и историк Кара-Мурза-старший
Фото Российский журналист и автор множества программ Владимир Кара-Мурза скончался в 59 лет
Фото Помер один із засновників «допутінського НТВ» Кара-Мурза
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.07.19, 12:04 В возрасте 59 лет скончался популярный российский журналист и историк Владимир Кара-Мурза-старший. Его называют одним из основателей "старого НТВ". Кроме того, он является критиком режима российского…
Канал 112 Канал 112  ·  28.07.19, 12:11 На 59-м году жизни умер российский журналист, историк Владимир Кара-Мурза. Об этом написал его сын Владимир Кара-Мурза-младший в Twitter. "Ушел в 8 утра, в день своих именин", - написал он, добавив, что…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  28.07.19, 12:23 На 59-м году жизни умер российский журналист, историк Владимир Кара-Мурза. Об этом написал его сын Владимир Кара-Мурза-младший в Twitter. "Ушел в 8 утра, в день своих именин", - написал он, добавив, что…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.07.19, 12:27 Звезда телевидения 90-х не дожил до 60-летия три месяца.
Голос.UA Голос.UA  ·  28.07.19, 12:28 На 59-м году жизни умер российский журналист, историк Владимир Кара-Мурза. Об этом написал его сын Владимир Кара-Мурза-младший в Twitter. "Ушел в 8 утра, в день своих именин", - написал он, добавив, что…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.07.19, 12:30 Журналист Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший в Twitter.Причины смерти не называются.Медуза напоминает, что Владимир Кара-Мурза окончил исторический…
Гордон Гордон  ·  28.07.19, 12:33 Российский журналист и историк Владимир Кара-Мурза умер утром 28 июля в день своих именин, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза младший.28 июля умер российский журналист и историк Владимир Кара-Мурза,…
Апостроф Апостроф  ·  28.07.19, 12:49 В России 28 июля 60-м году жизни скончался известный журналист Владимир Кара-Мурза.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  28.07.19, 13:18 Умер российский журналист Владимир Кара-Мурза-старший
Joinfo Joinfo  ·  28.07.19, 13:47 Сын знаменитого российского журналиста сообщил в социальной сети о смерти отца. Владимир Кара-Мурза ушел на 60 году жизни. Что послужило причиной смерти?
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.07.19, 13:59 По данным СМИ, в последнее время журналист сильно болел и перенес несколько инсультов.
Главком Главком  ·  28.07.19, 14:01 Кара-Мурза разом із Євгеном Кисельовим працював над програмою "Итоги"
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