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Умер российский журналист и историк Кара-Мурза-старший (14 новостей) «Звезда телевидения 90-х не дожил до 60-летия три месяца»

Российский журналист и историк Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни.

Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», - написал Кара-Мурза младший.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92

Зеленский о журналисте: Где этот мальчик?

— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.

Владимир Кара-Мурза вел собственную программу «Сегодня в полночь» на российском НТВ. Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Свобода».

Его сын Владимир Кара-Мурза-младший - федеральный координатор оппозиционного общественного движения Открытая Россия. На него неоднаразово совершали нападения через его деятельность.

Обновлено в 14:01 Кара-Мурза разом із Євгеном Кисельовим працював над програмою "Итоги"

Обновлено в 16:30