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Умер "самый известный в мире" кенгуру

Умер "самый известный в мире" кенгуру (5 новостей)

«Роджер - самый известный в мире кенгуру, умер в возрасте 12 лет»

В заповеднике возле города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, несколько лет назад стал звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Facebook в понедельник. “К сожалению, Роджер — самый известный в мире кенгуру умер в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем”, — говорится в сообщении руководителя заповедника Криса Барнса. Кенгуру с развитыми мускулами стал популярным благодаря видео в интернете в 2015 году. В нем, кенгуру рвет передними лапами жестяные ведра. Видео стало вирусным и принесло кенгуру Роджеру популярность. Всю свою жизнь кенгуру прожил в заповеднике в регионе Северной территория. Туда его привез руководитель и основатель заповедника Крис Барнс, который спас детеныша из сумки сбитой машиной матери. По словам самого Барнса, именно Роджер вдохновил его на создание заповедника для кенгуру вблизи Алис-Спрингс, в котором сегодня живут тысячи животных. Ранее кот вступил в схватку с кенгуру.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.12.18, 07:48 В заповеднике возле города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, который несколько лет назад стал звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-служба…
MIGnews MIGnews  ·  10.12.18, 08:32 Роджер - самый известный в мире кенгуру, умер в возрасте 12 лет.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.12.18, 09:20 В Австралии умер 12-летний кенгуру Роджер, который стал звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц
Подробности Подробности  ·  10.12.18, 09:55 В Австралии умер 12-летний кенгуру Роджер, ставший звездой социальных сетей из-за своего необычного вида
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