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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:46
Умер спортсмен Роман Вирастюк

Умер спортсмен Роман Вирастюк (35 новостей)

«На момент смерти Вирастюку был 51 год»

На 51-м году жизни трагически умер бронзовый медалист чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра Роман Вирастюк.

На днях Роману Вирастюку сделали сложную операцию на сердце, которая длилась 20 часов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на странице в Facebook.

Не стало Романа Вирастюка – нашего друга, коллеги, спортмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждого из нас – это невосполнимая потеря и большая боль. Соболезнуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать, – написал Жданов.

В последнее время Роман (брат известного стронгмена Василия Вирастюка) работал директором Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины. Он принимал участие в парламентских выборах 2019, но не сумел победить в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области.

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В 2005 году Вирастюк перенес операцию по протезированию аорты и аортальных клапанов. А в конце 2015 года в прессе появилась информация, что Роман Вирастюк нуждается еще в двух кардиохирургических операциях, началась кампания по сбору средств.

По предварительной информации, прощание с Романом состоятся 28 июля возле "Министерства молодежи и спорта". Похороны состоятся 29 июля, в родном Ивано-Франковске.

Спорт 24 выражает соболезнования родным и близким Романа.

Обновлено в 12:46 Вирастюк умер после проведения операции на сердце.

Обновлено в 14:46 Сегодня утром умер украинский спортсмен-легкоатлет Роман Вирастюк, об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат – обладатель звания "самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.07.19, 10:52 Прощание с бывшим капитаном олимпийской сборной Украины по легкой атлетике скорее всего пройдет 28 июля.
Sport.ua Sport.ua  ·  27.07.19, 10:52 На момент смерти Вирастюку был 51 год
Факты Факты  ·  27.07.19, 10:55 Роману Вирастюку был 51 год
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.07.19, 11:08 Новина доповнюється
MIGnews MIGnews  ·  27.07.19, 11:17 Роман Вирастюк умер в субботу, 27 июля.
РБК Украина РБК Украина  ·  27.07.19, 11:29 Роман Вирастюк умер на 52 году жизни. Он был спортсменом и экс-капитаном олимпийской сборной Украины по легкой атлетике. Специализировался на толкании ядра. О смерти известного спорстмена сообщил на своей…
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Голос.UA Голос.UA  ·  27.07.19, 11:33 Сегодня утром в возрасте 51 года умер украинский спортсмен и бывший капитан олимпийской сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк. Сегодня, 27 июля, утром умер украинский спортсмен-легкоатлет…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.07.19, 11:45 Уукраинский спортсмен Роман Вирастюк, 17-кратный чемпион Украины по толканию ядра, умер сегодня, 27 июля, на 52 году жизни. Об этом в Facebook сообщил его младший брат Василий Вирастюк.По его словам,…
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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  27.07.19, 12:05 Утром 27 июля, в Киеве после сложной операции скончался известный украинский спортсмен Роман Вирастюк. Ему было 50 лет. Об этом сообщил его брат Василий Вирастюк. - 11-го июля Роману была проведена срочная…
УНН УНН  ·  27.07.19, 12:10 Прощание с украинским спортсменом Романом Вирастюком состоится 28 июля на НСК "Олимпийский" (Олимпийский дворик). Об этом сообщили УНН в Министерстве молодежи и спорта."Прощание с директором Департамента…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  27.07.19, 12:10 Сегодня стало известно о внезапной смерти известного украинского легкоатлета, бронзового призера чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра Романа Вирастюка...
Канал 112 Канал 112  ·  27.07.19, 12:14 #112Украина Сегодня утром после сложной операции скончался на 51-м году жизни известный украинский спортсмен Роман Вирастюк. Об этом в Facebook сообщил его брат Василий Вирастюк."11-го июля Роману была…
5 канал 5 канал  ·  27.07.19, 12:27 У суботу, 27 липня, після повторної операції на серці помер український спортсмен, бронзовий медаліст чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра Роман Вірастюк. Про його смерть у себе у Facebook повідомив…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.07.19, 12:33 Сегодня утром в возрасте 51 года умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк.
АТН АТН  ·  27.07.19, 12:46 Остановилось сердце 51-летнего Романа Вирастюка. Вирастюк умер после проведения операции на сердце.
Facenews Facenews  ·  27.07.19, 14:46 Сегодня утром умер украинский спортсмен-легкоатлет Роман Вирастюк, об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат – обладатель звания "самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк. "27 июля…
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