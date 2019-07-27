Умер спортсмен Роман Вирастюк

На 51-м году жизни трагически умер бронзовый медалист чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра Роман Вирастюк.

На днях Роману Вирастюку сделали сложную операцию на сердце, которая длилась 20 часов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на странице в Facebook.

Не стало Романа Вирастюка – нашего друга, коллеги, спортмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждого из нас – это невосполнимая потеря и большая боль. Соболезнуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать, – написал Жданов.

В последнее время Роман (брат известного стронгмена Василия Вирастюка) работал директором Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины. Он принимал участие в парламентских выборах 2019, но не сумел победить в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области.

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В 2005 году Вирастюк перенес операцию по протезированию аорты и аортальных клапанов. А в конце 2015 года в прессе появилась информация, что Роман Вирастюк нуждается еще в двух кардиохирургических операциях, началась кампания по сбору средств.

По предварительной информации, прощание с Романом состоятся 28 июля возле "Министерства молодежи и спорта". Похороны состоятся 29 июля, в родном Ивано-Франковске.

Спорт 24 выражает соболезнования родным и близким Романа.

Обновлено в 12:46 Вирастюк умер после проведения операции на сердце.

Обновлено в 14:46 Сегодня утром умер украинский спортсмен-легкоатлет Роман Вирастюк, об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат – обладатель звания "самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк.