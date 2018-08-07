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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:45
Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский

Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский (10 новостей)

«Славинский скончался на 66 году жизни»

В Киеве скончался режиссер-постановщик Театра на Подоле Игорь Славинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил театральный критик Олег Вергелис.

"Не стало Игоря Славинского ... Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, Театру", - говорится в сообщении.

Режиссеру было 65 лет. Что стало причиной смерти Славинского не сообщается. 

Игорь Николаевич Славинский - украинский театральный режиссер, театральный педагог, актер, Народный артист Украины. С 2008 года работал актером в Театре на Подоле, в 2008 стал режиссером-постановщиком Театра. В 2003 и 2009 годах становился лауреатом премии "Киевская пектораль", а в 2010 - лауреатом театральной премии им. Амвросия Бучмы.

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Обновлено в 11:21 Ушел из жизни актер, режиссер-постановщик Киевского академического драматического театра на Подоле Игорь Славинский

Обновлено в 11:45 Актеру было 65 лет. О причинах смерти не сообщается.

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский»
Фото Умер режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский
Фото Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский
Фото В возрасте 66 лет скончался знаменитый актер и драматург Игорь Славинский
Фото Умер известный украинский актер и режиссер
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.08.18, 10:23 Славинский скончался на 66 году жизни.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.08.18, 10:25 Его "Синий автомобиль" до сих пор собирает аншлаги.
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Подробности Подробности  ·  07.08.18, 10:54 На 67-м году жизни скончался украинский театральный режиссер, педагог и актер Игорь Славинский
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.08.18, 11:21 Ушел из жизни актер, режиссер-постановщик Киевского академического драматического театра на Подоле Игорь Славинский
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.18, 11:45 6 августа умер известный актер, режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский. Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис в своей странице в Facebook."Не стало Игоря Славинского.…
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