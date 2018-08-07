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Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский (10 новостей) «Славинский скончался на 66 году жизни»

В Киеве скончался режиссер-постановщик Театра на Подоле Игорь Славинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил театральный критик Олег Вергелис.

"Не стало Игоря Славинского ... Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, Театру", - говорится в сообщении.

Режиссеру было 65 лет. Что стало причиной смерти Славинского не сообщается.

Игорь Николаевич Славинский - украинский театральный режиссер, театральный педагог, актер, Народный артист Украины. С 2008 года работал актером в Театре на Подоле, в 2008 стал режиссером-постановщиком Театра. В 2003 и 2009 годах становился лауреатом премии "Киевская пектораль", а в 2010 - лауреатом театральной премии им. Амвросия Бучмы.

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Обновлено в 11:21 Ушел из жизни актер, режиссер-постановщик Киевского академического драматического театра на Подоле Игорь Славинский

Обновлено в 11:45 Актеру было 65 лет. О причинах смерти не сообщается.