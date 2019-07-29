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Умер украинский разведчик, который первым в СССР получил информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола

Умер украинский разведчик, который первым в СССР получил информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола (3 новости)

«На 87-м году ушел из жизни «выдающийся мастер шпионажа» Анатолий Баронин»

Сегодня на 87 году жизни остановилось сердце ветерана внешней разведки, полковника в отставке Анатолия Баронина. Именно этот разведчик первым получил информацию о лихорадке Эбола, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки.

“Во время работы в Нигерии в 1970-х годах Анатолию Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшее задание центра: получить информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом “Аэрофлота” в СССР. Немецкий журнал “Штерн” в 1970-е годы назвал его “выдающимся мастером шпионажа”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

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“Анатолий Викторович Баронин действительно легендарная личность советской и украинской внешней разведки. С 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков”, — говорится в сообщении.

В 1991 году уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины, где занимался подготовкой будущих украинских разведчиков.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  29.07.19, 20:02 На 87-м году ушел из жизни «выдающийся мастер шпионажа» Анатолий Баронин.
ТСН ТСН  ·  29.07.19, 22:51 Анатолий Баронин, "выдающийся мастер шпионажа", скончался на 87-м году жизни.
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