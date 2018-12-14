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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:42
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Умер украинский ученый-философ, киновед Вячеслав Кудин

Умер украинский ученый-философ, киновед Вячеслав Кудин (7 новостей)

«С ученым простятся 17 декабря»

В Принстоне скончался Вячеслав Кудин - украинский киновед, философ, выдающийся ученый ХХ века, заслуженный работник культуры Украины. Об этом сообщил проректор КНУ Владимир Бугров.

Кудин ушел на 94 году жизни, в результате тяжелой болезни.

Вячеслав Кудин (фото: facebook.com/funeraliaorg)

Именно Вячеслав Александрович был основателем первой в Украине кафедры этики и эстетики в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко. Он является автором первого в Украине учебника по эстетике, а также более 500 научных трудов, учебников, монографий, статей, посвященных вопросам киноискусства, украинской и мировой культуры, педагогического мастерства. Отдельные его работы опубликованы на английском, немецком, болгарском, словацком языках.

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Вячеслав Кудин (фото: facebook.com/funeraliaorg)

Международный биографический институт (США) назвал Кудина одним из 500 выдающихся ученых ХХ века, которые внесли значительный вклад в развитие человеческого общества, он является почетным профессором многих известных университетов мира.

"Несмотря на тяжелую болезнь, до последних минут своей жизни Вячеслав Кудин работал над новыми сочинениями, выступал с лекциями, помогал молодым ученым, строил планы на будущее..." - подчеркнул Бугров.

Вячеслав Кудин (фото: facebook.com/Владимир Бугров)

Он постоянно подчеркивал, что относиться к другим людям нужно бескорыстно, думая вначале о них, а не о себе, так как это сделал герой древнегреческой трагедии Эсхила "Прикованный Прометей".

Прощание с профессором состоится 17 декабря в 13:00 в церкви на Байковом кладбище.

Скриншот поста (facebook.com/Володимир Бугров)

Обновлено в 13:35 Кудин умер в Принстоне, Нью-Джерси На 93 году жизни умер известный украинский киновед, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры Украины Вячеслав Кудин. Кудин умер в Принстоне, Нью-Джерси. Кудин был лауреатом Республиканской премии в области литературно-художественной критики, премии Союза кинематографистов…

Обновлено в 13:42 Именно Вячеслав Александрович был основателем первой в Украине кафедры этики и эстетики в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко. Он является автором первого в Украине учебника по эстетике, а также более 500 научных трудов, учебников, монографий, статей, посвященных вопросам киноискусства, украинской и мировой культуры, педагогического мастерства. Отдельные его работы опубликованы на английском, немецком, болгарском, словацком языках.

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер украинский ученый-философ, киновед Вячеслав Кудин»
Фото Умер украинский ученый-философ, киновед Вячеслав Кудин
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Фото Умер известный украинский ученый Вячеслав Кудин
Фото Умер украинский ученый Вячеслав Кудин
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Канал 112 Канал 112  ·  14.12.18, 11:08 На 94 году жизни, в результате тяжелой болезни, ушел из жизни выдающийся украинский ученый, доктор философских наук, профессор Кудин Вячеслав Александрович. Вячеслав Кудин был основателем первой в Украине…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.12.18, 11:38 Он был известным киноведом, доктором философских наук, профессором, участвовал во Второй мировой войне.
Голос.UA Голос.UA  ·  14.12.18, 12:28 Выдающийся украинский ученый, доктор философских наук и профессор Кудин Вячеслав Александрович умер на 94 году жизни из-за тяжелой болезни. Об этом сообщил "112.ua". Кудин основал первую в Украине кафедру…
Факты Факты  ·  14.12.18, 13:04 С ученым простятся 17 декабря
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  14.12.18, 13:35 Кудин умер в Принстоне, Нью-Джерси На  93 году жизни умер известный украинский киновед, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры Украины Вячеслав Кудин. Кудин умер в Принстоне,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.12.18, 13:42 В Принстоне (США) скончался Вячеслав Кудин - украинский киновед, философ, выдающийся ученый ХХ века, заслуженный работник культуры Украины. Об этом сообщил проректор КНУ Владимир Бугров. Вячеслав Кудин…
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