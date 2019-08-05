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Шоубиз
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:53
· Музыкант
Умер Вилли Токарев. Какое наследство оставил певец и что известно о похоронах

Умер Вилли Токарев. Какое наследство оставил певец и что известно о похоронах (9 новостей)

«Артист скончался в воскресенье, 4 августа»

Российский музыкант и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров написал стихотворение в память Вилли Токареве. Произведение появилось на странице музыканта в Instagram.

Шнуров написал о студенческих воспоминаниях и алкогольных вечеринках, на которых играл "певец по кличке Вилли". Кроме того, Шнуров процитировал недавно умершего шансонье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили, Студентами вино в параднике. Аккомпанировал певец по кличке Вилли. Кто был никто, тот стал опять никем. В магнитофоне села батарейка, Мотали плёнку с помощью карандаша - рукой. А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка. Эх, небоскрёбы, а я маленький такой.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 4 Авг 2019 в 8:29 PDT

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Накануне стало известно, что умер известный российский шансонье Вилли Токарев. Исполнитель скончался в воскресение, 4 августа, в возрасте 84 лет от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, что Шнуров стал ведущим в новой версии Форт Боярд.

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Обновлено в 15:51 Артист скончался в воскресенье, 4 августа

Обновлено в 15:53

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Главред Главред  ·  05.08.19, 14:09 Знаменитый Вилли Токарев умер 4 августа в возрасте 84 года. У него осталось четверо детей, внуки и жена. Пока что родственники не раскрыли, когда и где похоронят Вилли Токарева, но в сети уже начали обсуждать,...
Обозреватель Обозреватель  ·  05.08.19, 15:51 Артист скончался в воскресенье, 4 августа
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