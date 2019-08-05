Умер Вилли Токарев. Какое наследство оставил певец и что известно о похоронах

Российский музыкант и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров написал стихотворение в память Вилли Токареве. Произведение появилось на странице музыканта в Instagram.
Шнуров написал о студенческих воспоминаниях и алкогольных вечеринках, на которых играл "певец по кличке Вилли". Кроме того, Шнуров процитировал недавно умершего шансонье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили, Студентами вино в параднике. Аккомпанировал певец по кличке Вилли. Кто был никто, тот стал опять никем. В магнитофоне села батарейка, Мотали плёнку с помощью карандаша - рукой. А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка. Эх, небоскрёбы, а я маленький такой.
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 4 Авг 2019 в 8:29 PDT
Накануне стало известно, что умер известный российский шансонье Вилли Токарев. Исполнитель скончался в воскресение, 4 августа, в возрасте 84 лет от онкологического заболевания.
Ранее сообщалось, что Шнуров стал ведущим в новой версии Форт Боярд.
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Обновлено в 15:51 Артист скончался в воскресенье, 4 августа
Обновлено в 15:53