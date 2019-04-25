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Умерла 37-летняя Стефани Шерк: что известно про американскую актрису

Умерла 37-летняя Стефани Шерк: что известно про американскую актрису (5 новостей)

«О потере Стефани сообщил ее муж Демиан Бичир на странице в Instagram»

Стефани Шерк, модель и актриса, умерла в возрасте 37 лет. Стефани скончалась еще 20 апреля, но о печальном событии ее супруг Демиан Бичир сообщил лишь недавно. Он опубликовал трогательное прощальное послание в Instagram.

Актриса, уроженка Канады, прославилась в качестве модели, а по завершении модельной карьеры снялась в сериалах "Мост", "Теленовелла", "C.S.I.: Киберпространство". Также она принимала участие в романтической комедии с Джессикой Альбой "День святого Валентина".

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Публикация от DEMIAN BICHIR (@demianbichiroficial) 23 Апр 2019 в 10:06 PDT

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Стефани Шерк умерла (instagram.com/demianbichiroficial)

Супруг Стефани, снявшийся в главной роли в американской версии сериала "Мост" вместе с Дианой Крюгер, актер Демиан Бичир, не уточнил причин смерти своей любимой. Он написал, что Шерк ушла "мирно".

"Это было самое тяжелое время в нашей жизни, и я не знаю, сколько времени мне потребуется, чтобы преодолеть эту боль", - написал Демиан Бичир.

Последней работой актрисы стал хоррор "Проклятие", выходящий на экраны в январе следующего года. В нем Стефани снялась вместе с мужем.

Стефани Шерк и Демиан Бичир (instagram.com/demianbichiroficial)

Демиан Бичир - 55-летний мексиканский актер, наиболее известный по сериалу "Мост", а также по фильмам "Чужой: Завет", "Омерзительная восьмерка", "Проклятие монахини", "Копы в юбках", "Мачете убивает". 

В 2012 Бичир он был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер" за фильм "Лучшая жизнь" Криса Вайца, но тогда победу одержал Жан Дюжарден (к/ф "Артист").

Бичир и Шерк встретились в 2010 году, поженились спустя четыре года. Общих детей у пары не было.

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А также сообщали, что во Франции умер известный актер, который снялся более чем в ста фильмах, Жан-Пьер Марьель.

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Голос.UA Голос.UA  ·  25.04.19, 16:00 В возрасте 37 лет умерла известная канадская модель и актриса Стефани Шерк, причина смерти пока не сообщается. Об этом сообщает Daily Mail. Муж Стефани, знаменитый мексиканский актер Демиан Бичир, сообщил…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.04.19, 19:26 Известная канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в возрасте 37 лет. Пока причина смерти неизвестна. О потере Стефани сообщил ее муж Демиан Бичир на странице в Instagram. По его словам, любимая…
Facenews Facenews  ·  25.04.19, 19:45 Стефани Шерк, модель и актриса, умерла в возрасте 37 лет. Стефани скончалась еще 20 апреля, но о печальном событии ее супруг Демиан Бичир сообщил лишь недавно. Актриса, уроженка Канады, прославилась в…
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 20:20 О потере Стефани сообщил ее муж Демиан Бичир на странице в Instagram
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