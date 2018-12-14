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Умерла известная голливудская актриса

Умерла известная голливудская актриса (5 новостей)

«Американская актриса Сондра Локк скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНИАН. По данным издания,…»

Актриса Сондра Локк, которая прославилась благодаря ролям в фильмах Клинта Иствуда, скончалась в Лос-Анджелесе. В свое время она также являлась возлюбленной кинематографиста, и прожила с ним вместе 13 лет. Об этом пишет The Guardian.

Причиной кончины актрисы стал сердечный приступ, связанный с онкологическими заболеваниями - женщина страдала раком груди и кости. Она умерла на 75-м году жизни.

Локк известна ролями в фильмах Сквозь строй, Как ни крути - проиграешь, Внезапный удар и Как только сможешь.

Иствуд, находясь в отношениях с Локк, требовал, чтобы она снималась исключительно в фильмах с его участием.

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Отношения пары продлились 13 лет. После расставания актриса подала на раздел имущества и отсудила у кинематографиста 1,5 миллиона долларов, а также трехлетний контракт на съемку фильмов для студии WarnerBros.

Позднее она потребовала еще 2,5 миллионов, однако конфликт разрешился соглашением сторон. Сумму сделки раскрывать не стали.

Ранее сообщалось, что в Сети появился трейлер фильма Наркокурьер, в котором снялся Клинт Иствуд.

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