Умерла известная голливудская актриса

Актриса Сондра Локк, которая прославилась благодаря ролям в фильмах Клинта Иствуда, скончалась в Лос-Анджелесе. В свое время она также являлась возлюбленной кинематографиста, и прожила с ним вместе 13 лет. Об этом пишет The Guardian.
Причиной кончины актрисы стал сердечный приступ, связанный с онкологическими заболеваниями - женщина страдала раком груди и кости. Она умерла на 75-м году жизни.
Локк известна ролями в фильмах Сквозь строй, Как ни крути - проиграешь, Внезапный удар и Как только сможешь.
Иствуд, находясь в отношениях с Локк, требовал, чтобы она снималась исключительно в фильмах с его участием.
Отношения пары продлились 13 лет. После расставания актриса подала на раздел имущества и отсудила у кинематографиста 1,5 миллиона долларов, а также трехлетний контракт на съемку фильмов для студии WarnerBros.
Позднее она потребовала еще 2,5 миллионов, однако конфликт разрешился соглашением сторон. Сумму сделки раскрывать не стали.
Ранее сообщалось, что в Сети появился трейлер фильма Наркокурьер, в котором снялся Клинт Иствуд.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet