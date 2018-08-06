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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:02
Умерла знаменитая актриса, которую номинировали на "Эмми"

Умерла знаменитая актриса, которую номинировали на "Эмми" (6 новостей и 1 видео)

«В апреле 2017 года Рэй был диагностирован рак костей»

Западные СМИ с грустью сообщают, что в Лос-Анджелесе скончалась голливудская актриса Шарлотта Рэй. Звезда ушла из жизни на 92 году жизни.

Веселая и жизнерадостная – такой запомнят зрители знаменитую Шарлотту Рей. В воскресенье, 5 августа, родственники нашли ее тело в частном имении в Лос-Анджелесе. Причин смерти пока не разглашают, однако в СМИ предполагают, что длительная борьба с раком могла привести к смерти звезды.

Карьера

Родилась Шарлотта Рэй 22 апреля 1926 года в городе Милуоки, что в американском штате Висконсин. Родители актрисы, Мейер и Эстер Любоцьки, имели русско-еврейское происхождения и эмигрировали в США. Талантливая Шарлотта имела двух сестер – старшую Беверли Энн и младшую Мариам. Первая была американской оперной дивой, которая умерла еще в 1998 году. Мариам тоже выбрала творческую профессию – до сих пор она является композитором и музыкантом.

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Еще в подростковом возрасте у трех сестер были творческие задатки. Поэтому родители способствовали тому, чтобы девушки развивались и реализовывали свой потенциал в различных занятиях. В частности, Шарлотта Рэй начала свою карьеру до совершеннолетия. Звезда работала на радио и была актрисой в местном театре. Именно тогда она решила, что покорит Голливуд и появится на телеэкранах.

Шарлотта Рэй могла бы похвастаться большим творчеством. Звезда приняла участие в съемках более 80 фильмов, телепроектов и шоу. В частности, в "Улице Сезам", "Не шутите с Зоханом", "Нигде", "Рики и Флэш", "Волосах", "Милых обманщицах", "Скорой помощи" и др. Большую популярность Шарлотта Рэй получила за роль знаменитой Эдны Гаррет в ситкомах "Разные линии" (1978) и "Факты жизни" (1979).

Шоу задевало вопросы взаимоотношений родителей и детей. И люди этим наслаждались. Поэтому они были очень привязаны к госпоже Гарретт, а при встрече все хотели обнять меня, – рассказывала о своей роли Шарлотта Рэй.

Смотрите видео фрагментов ситкома "Факты жизни" с участием Шарлотты Рэй:

И действительно, за 60 лет творческой деятельности Шарлотту Рэй полюбили все американские зрители. Звезда 4 раза была номинирована на кинопремии "Эмми" и "Тони", однако ни разу отличие так и не получила.

Личная жизнь

В 1951 году Шарлотта Рэй вышла замуж за композитора Джона Штрауса. У супругов родились два сынова – Эндрю и Ларри. Однако после 25 лет супружеской жизни пара заявила о разводе. Причиной этого было признание Джона Штрауса в гомосексуальности.

Человек настолько уважал актрису, что предложил ей так называемый "открытый" брак. Однако Шарлотта отказалась от этого, оставив теплые дружеские отношения с экс-мужем и его партнером.

Болезнь

Как известно, родители, дядя и старшая сестра Шарлотты Рэй умерли от рака. Поэтому звезда регулярно обследовалась, понимая, что болезнь в их семье является наследственной. В 2010 году во время очередной консультации в госпитале актрисе диагностировали рак поджелудочной

Обновлено в 12:16 В апреле 2017 года Рэй был диагностирован рак костей.

Обновлено в 13:02

ФОТО К НОВОСТИ: «Умерла знаменитая актриса, которую номинировали на "Эмми"»
Фото Умерла знаменитая актриса, которую номинировали на "Эмми"
Фото Умерла Шарлотта Рэй
Фото Умерла голливудская актриса Шарлотта Рэй
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 10:07 В Лос-Анжелесе, США, скончалась известная голливудская актриса Шарлотта Рэй. Об этом сообщает американское издание Fox News.92-летняя известная актриса Шарлотта Рэй скончалась в кругу родных и близких…
Багнет Багнет  ·  06.08.18, 10:51 В США на 93 году жизни скончалась актриса Шарлотта Рэй. Об этом сообщает Fox News.Как отмечается, 92-летняя Рэй умерла в своем доме в Лос-Анджелесе, при этом рядом с ней находились члены ее семьи. Причина…
MIGnews MIGnews  ·  06.08.18, 12:16 В апреле 2017 года Рэй был диагностирован рак костей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.08.18, 13:02 В Америке скончалась голливудская актриса известная по роли в картине Улица Сезам Шарлотта Рэй. Звезда умерла в Лос-Анджелесе в собственном доме в воскресение, 5 августа 2018 года. Такая информация появилась…
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