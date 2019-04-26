Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года, передает ТАСС. «Элина Авраамовна скончалась», — сказал собеседник агентства. В последние годы актриса тяжело болела. Время и место прощания будут известны позднее. Родилась будущая звезда кинематографа в Киеве, перед войной семья переехала в Нежин, а затем — в Астрахань. После войны Быстрицкая поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, который окончила в 1953 году. В кино актриса снималась с 1950 года. Исполнила роли Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни», (1950), Елизаветы Максимовны («Неоконченная повесть», 1955), а также Аксиньи («Тихий Дон», 1957–1958) — это была роль, которая принесла Быстрицкой большую известность.

Обновлено в 11:58 Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.

Обновлено в 12:20 Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая.