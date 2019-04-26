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Умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая

Умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая (6 новостей и 1 видео)

«Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни»

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года, передает ТАСС. «Элина Авраамовна скончалась», — сказал собеседник агентства. В последние годы актриса тяжело болела. Время и место прощания будут известны позднее. Родилась будущая звезда кинематографа в Киеве, перед войной семья переехала в Нежин, а затем — в Астрахань. После войны Быстрицкая поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, который окончила в 1953 году. В кино актриса снималась с 1950 года. Исполнила роли Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни», (1950), Елизаветы Максимовны («Неоконченная повесть», 1955), а также Аксиньи («Тихий Дон», 1957–1958) — это была роль, которая принесла Быстрицкой большую известность.

Обновлено в 11:58 Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.

Обновлено в 12:20 Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  26.04.19, 10:44 Элина Быстрицкая скончалась после продолжительной болезни / Фото: kino-teatr.ru Народная артистка СССР, российская актриса Элина Быстрицкая умерла в 91 год. О смерти артистки сообщили в пресс-службе...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.04.19, 11:00 Скончалась актриса театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщили в пятницу в эфире "Россия-24" (ВГТРК).
Комментарии Комментарии  ·  26.04.19, 11:04 В последние годы актриса тяжело болела В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая.    "Элина Авраамовна скончалась", - сказал источник из близкого…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.04.19, 11:58 Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  26.04.19, 12:20 Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.В этом театреактриса работала с 1958 года. Она умерла на 92-м году жизни.В последние годы…
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