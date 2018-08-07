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Уникальное древнее захоронение раскопали в Запорожье

Уникальное древнее захоронение раскопали в Запорожье (4 новости)

«На запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение. В ходе раскопок также удалось обнаружить женские останки, бронзовое зеркальце, несколько бусин…»

На запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение. В ходе раскопок также удалось обнаружить женские останки, бронзовое зеркальце, несколько бусин и лепной горшок. Об этом отмечено на Facebook.

Датировать захоронение удалось с помощью обнаруженного на зеркальце цветочного орнамента. Орнамент на нем совпадает с тем, который обнаружили на сарматских памятниках.

Также были обнаружены в захоронении бусины, которыми могли быть украшены рукава одежды женщины. Специалисты назвали данную находку уникальной.

За последние 30 лет на Мамай-горе удавалось найти лишь одно захоронение этого периода.

На месте памятника воинам УПА в Грушовичах обнаружено захоронение
На месте памятника воинам УПА в Грушовичах обнаружено захоронение

Ране сообщалось, что в Ольвии были найдены ценные артефакты в ходе археологических раскопок. Это были фрагменты жилого дома, а также некоторые предметы.

Найдены скифские украшения V века до н.э.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Уникальное древнее захоронение раскопали в Запорожье»
Фото В Запорожье обнаружили уникальное древнее захоронение
Фото Уникальное древнее захоронение раскопали в Запорожье
Фото В Запорожье нашли уникальное женское захоронение сарматских времен
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Фокус Фокус  ·  07.08.18, 19:19 На запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение сарматского периода. Об этом говорится в сообществе Мамай-гора в Facebook. В ходе раскопок удалось обнаружить женские…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.08.18, 19:20 На запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение. В ходе раскопок также удалось обнаружить женские останки, бронзовое зеркальце, несколько бусин и лепной горшок. Об этом отмечено…
Facenews Facenews  ·  07.08.18, 21:35 На запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение. В ходе раскопок также удалось обнаружить женские останки, бронзовое зеркальце, несколько бусин и лепной горшок. Датировать захоронение…
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