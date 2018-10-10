  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Ураган "Майкл" со скоростью более 110 мильчас готов уничтожать США
Мир
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 11:59
· США
Ураган &quot;Майкл&quot; со скоростью более 110 мильчас готов уничтожать США

Ураган "Майкл" со скоростью более 110 мильчас готов уничтожать США (10 новостей и 1 видео)

«Он повысился до 4 категории при максимальных 5»

Тропический шторм “Майкл”, который уже набрал силы урагана, приближается к побережью Флориды. На данный момент «Майкл» бушует в 170 км к юго-востоку от мексиканского острова Косумель. После удара по Флориде «Майкл» двинется вдоль Атлантического побережья до Северной и Южной Каролин.

Ранее передавали информацию о том, что ураган достиг второй категории по шкале Саффира-Симпсона. В связи с этим губернатор американского штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима чрезвычайного положения.

Буквально недавно стало известно, что ураган усилился уже до третьей категории. Работники государственного центра по наблюдению за ураганами ожидают, что он может усилиться даже до четвертой категории.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президент США Дональд Трамп поручил Министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи в случае стихийных бедствий. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой Белого Дома.

Трамп заявил о проведении саммита США и КНДР после 6 ноября
Трамп заявил о проведении саммита США и КНДР после 6 ноября

Обновлено в 11:49 "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории.

Обновлено в 11:59 Он повысился до 4 категории при максимальных 5.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ураган "Майкл" со скоростью более 110 мильчас готов уничтожать США»
Фото Ураган "Майкл" со скоростью более 110 мильчас готов уничтожать США
Фото Ураган "Майкл" усилился до третьей категории и надвигается на Флориду
Фото Ураган Майкл усилился до четвертой категории
Фото Ураган "Майкл" усилился до четвертой категории
Фото Ураган "Майкл", который скоро ударит по США, стал мощнее и несет "серьезную угрозу жизни"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  10.10.18, 08:15 Ураган «Майкл», направляющееся из Мексиканского залива до южного побережья США, за короткое время приобрел мощности третьей категории и, как ожидается, обрушится на южное побережье Соединенных…
Телеграф Телеграф  ·  10.10.18, 09:33 Ураган “Майкл” усилился до третьей категории и приближается к США.
Апостроф Апостроф  ·  10.10.18, 09:38 Метеорологи сообщают, что ураган "Майкл" усилился до шторма 2-й категории и двигается по опасной траектории к юго-восточному штату Флорида.
Depo.ua Depo.ua  ·  10.10.18, 09:44 Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами, передает Depo.ua со ссылкой на Associated Press . Отмечается, что ураган находится на расстоянии около 475 километров от города Панама-Сити…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  10.10.18, 10:38 Ураган может усилиться и до четвертой категории.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.10.18, 10:56 Ураган Майкл в Мексиканском заливе усилился до опасной четвертой категории и продолжает движение к побережью США, сообщил американский Национальный центр по слежению за ураганами в среду, 10 октября.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.10.18, 10:58 Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, передает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.10.18, 11:49 "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории.
ТСН ТСН  ·  10.10.18, 11:59 Он повысился до 4 категории при максимальных 5.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Ураган &amp;quot;Майкл&amp;quot; со скоростью более 110 мильчас готов уничтожать США

Ураган "Майкл" со скоростью более 110 мильчас готов уничтожать США
Дуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться открытой

Дуда: дверь к членству в ЕС для Украины должна остаться…
Трамп заявил о проведении саммита США и КНДР после 6 ноября

Трамп заявил о проведении саммита США и КНДР после 6…
Ким Чен Ын планирует пригласить в Пхеньян Папу Римского

Ким Чен Ын планирует пригласить в Пхеньян Папу Римского
Раскрыта настоящая личность второго российского киллера из Солсбери

Раскрыта настоящая личность второго российского киллера из Солсбери
К берегам Флориды приближается ураган &quot;Майкл&quot;, власти штата объявили чрезвычайное положение

К берегам Флориды приближается ураган "Майкл", власти штата объявили чрезвычайное…
На Шри-Ланка обезьяна кокосом убила женщину

На Шри-Ланка обезьяна кокосом убила женщину
Турция хочет обыскать саудовское консульство, где исчез журналист

Турция хочет обыскать саудовское консульство, где исчез журналист
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр КРАСЮК: «Наша с Усиком деятельность не ограничится США»

Александр КРАСЮК: «Наша с Усиком деятельность не ограничится США»
Бавария интересуется Шкриньяром

Бавария интересуется Шкриньяром
В Украине презентовали новый Jeep Wrangler

В Украине презентовали новый Jeep Wrangler
Гарет Бэйл получил очередную травму

Гарет Бэйл получил очередную травму
Мейвезер – про поступок Нурмагомедова: «Это так непрофессионально»

Мейвезер – про поступок Нурмагомедова: «Это так непрофессионально»
Гонконг. Ястремская вышла в четвертьфинал

Гонконг. Ястремская вышла в четвертьфинал
Kia сделала из соплатформенника «Креты» электрокар

Kia сделала из соплатформенника «Креты» электрокар
ВИДЕО ДНЯ. Месси станет героем мирового циркового шоу

ВИДЕО ДНЯ. Месси станет героем мирового циркового шоу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.