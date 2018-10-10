Ураган "Майкл" со скоростью более 110 мильчас готов уничтожать США (10 новостей и 1 видео) «Он повысился до 4 категории при максимальных 5»

Тропический шторм “Майкл”, который уже набрал силы урагана, приближается к побережью Флориды. На данный момент «Майкл» бушует в 170 км к юго-востоку от мексиканского острова Косумель. После удара по Флориде «Майкл» двинется вдоль Атлантического побережья до Северной и Южной Каролин.

Ранее передавали информацию о том, что ураган достиг второй категории по шкале Саффира-Симпсона. В связи с этим губернатор американского штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима чрезвычайного положения.

Буквально недавно стало известно, что ураган усилился уже до третьей категории. Работники государственного центра по наблюдению за ураганами ожидают, что он может усилиться даже до четвертой категории.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президент США Дональд Трамп поручил Министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи в случае стихийных бедствий. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой Белого Дома.

Трамп заявил о проведении саммита США и КНДР после 6 ноября

Обновлено в 11:49 "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории.

Обновлено в 11:59 Он повысился до 4 категории при максимальных 5.