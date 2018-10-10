Ураган "Майкл" усилился: во Флориде объявили чрезвычайное положение (23 новости и 1 видео) «Урагану могут присвоить пятую категорию»

Ураган "Майкл", который за несколько часов должен ударить по северному побережью Флориды (США), достиг четвертой категории мощности. Об этом сообщил губернатор штата Рик Скотт, предупреждая на специальной пресс-конференции местных жителей об опасности, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что ураган уже сейчас считается наиболее мощной стихией, которая грозит этому региону за историю ведения официальных наблюдений.

"Это худший шторм, эта часть нашей Флориды видела на протяжении века. Ураган "Майкл" нависает над нами, поэтому пора искать убежища", - подчеркнул губернатор.

Указано, что сейчас максимальная скорость ветров урагана достигает 145 миль/ч (свыше 230 км/ч). Это всего на 12 миль/ч меньше, чем у крупнейших ураганов максимальной, пятой категории.

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Добавим, по прогнозам метеорологов, чрезвычайно опасные последствия урагана угрожают побережью в районе городов Панама и Лагуна-Бич. Ожидается, что стихия ударит по этому району после обеда по местному времени.

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