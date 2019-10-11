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Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:37
· ВВП · Экономика
Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование

Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование (5 новостей)

«Во всех регионам страны наблюдался рост теневой экономики в среднем на 1,5%»

Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. По данным опроса, наиболее тенезированные сектора экономики - розничная торговля и строительство, где масштабы теневой экономики превышают 50%. Составляющими теневой экономики являются три вида уклонения от налогов, а именно (1) скрытие дохода от бизнеса, (2) скрытие реального количества наемных работников, (3) скрытие реальных размеров выплаченной зарплаты, или же зарплата "в конвертах". Самую большую долю в теневой экономике как в 2018 году, так и в 2017 году составляет скрытие дохода от бизнеса, хотя его доля уменьшилась с 60% до 57%. Следующая по величине - это скрытие количества работников, ее доля оставалась почти неизменной в 2017 и 2018 гг. Третья составляющая - скрытие выплаченной зарплаты, составляет наименьшую долю среди составляющих теневой экономики, и сравнительно с двумя другими ее доля значительно выросла с 18% в 2017 году до 21% в 2018 году. Исследование проводилось в 2019 году Киевским международном институтом социологии в рамках проекта SHADOW, финансируемого Европейской комиссией по программе HORIZON 2020. Исследование базируется на методологии Putnins and Sauka (2015 р.) Опрос предприятий Украины проводился в марте - мае 2019 года. Методом телефонного интервью было опрошено 800 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос покрывает все сектора экономики и охватывает разные по размеру компании (большие, средние, малые и микро).

Обновлено в 15:09 Уровень теневой экономики в регионах Украины почти везде на одном уровне от 44% до 50% от ВВП.

Обновлено в 15:37 Во всех регионам страны наблюдался рост теневой экономики в среднем на 1,5%.

ФОТО К НОВОСТИ: «Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование»
Фото Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование
Фото Половина украинской экономики находится в тени - исследование
Фото Уровень теневой экономики в Украине увеличился до 47,2% от ВВП - исследование
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РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 13:05 Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.По данным опроса,…
Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.19, 14:06 В 2018 году уровень теневой экономики в Украине составил 47,2% от общего объема ВВП и 46,8% в 2017 году.
Униан Униан  ·  11.10.19, 15:09 Уровень теневой экономики в регионах Украины почти везде на одном уровне от 44% до 50% от ВВП.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.10.19, 15:37 Во всех регионам страны наблюдался рост теневой экономики в среднем на 1,5%.
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